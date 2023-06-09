Шпион Германии, пыльный воздух и поваленные ураганом деревья. Пятничный Омск

Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, режим «черного неба» объявляли в мае восемь раз. Вредные примеси оседали в воздухе как утром, так и днем из-за безветренной погоды. Дышать при этом жителям города становилось сложнее ближе к концу месяца. Стационарные посты зарегистрировали три случая превышения ПДК пыли на территории Советского, Октябрьского и Ленинского округов. В целом мае был повышенный уровень загрязнения воздуха, но экстремально высоких показателей по вредным примесям не установлено.