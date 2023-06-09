Шпион Германии, пыльный воздух и поваленные ураганом деревья. Пятничный Омск

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Бывший сотрудник оборонно-промышленного комплекса из Омской области стал фигурантом уголовного дела по статье 275 УК России («Государственная измена»). Федеральная служба безопасности России сообщила о его задержании. По информации ФСБ, немецкие спецслужбы получали от мужчины определенную информацию, а тот в свою очередь хотел получить визу и гражданство Германии.
Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, режим «черного неба» объявляли в мае восемь раз. Вредные примеси оседали в воздухе как утром, так и днем из-за безветренной погоды. Дышать при этом жителям города становилось сложнее ближе к концу месяца. Стационарные посты зарегистрировали три случая превышения ПДК пыли на территории Советского, Октябрьского и Ленинского округов. В целом мае был повышенный уровень загрязнения воздуха, но экстремально высоких показателей по вредным примесям не установлено.
Ночью 8 июня на территории региона разбушевалась стихия. Ураган в Тевризском районе был такой силы, что местные жители не смогли пройти мимо повреждений. Они запечатлели вырванные с корнями деревья и поваленные заборы. У кого-то в доме были выбиты окна, снесены крыши. Штормовой ветер оставил после себя «сюрпризы» для жителей деревень Азы, Кипо-Кулары и Кип.