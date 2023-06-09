Разрушительная сила. На севере Омской области ураган повалил деревья и заборы

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В Тевризском районе Омской области ночью 8 июня прошел сильный ураган. Стихия разгулялась в деревнях Азы, Кипо-Кулары и Кип. О последствиях урагана рассказали местные жители в социальных сетях.
«Выдрало деревья с корнями, где-то выбило окна, улетели кровля с крыш, снесло заборы, деревья попадали прямо на провода электропередач, что творилось, это просто ужас», — сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Омск» и поделились парой фотографий.
Напомним, что после аномальной жары в Омскую область пришло похолодание, а в ближайшие выходные синоптики прогнозируют ветер и дождь.