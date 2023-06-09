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Разрушительная сила. На севере Омской области ураган повалил деревья и заборы

9 июня 2023, 05:25
Фото: 1MI
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В Омской области ураган повалил деревья и заборы и снес крыши домов

Стихия разгулялась в Тевризском районе.

В Тевризском районе Омской области ночью 8 июня прошел сильный ураган. Стихия разгулялась в деревнях Азы, Кипо-Кулары и Кип. О последствиях урагана рассказали местные жители в социальных сетях.

«Выдрало деревья с корнями, где-то выбило окна, улетели кровля с крыш, снесло заборы, деревья попадали прямо на провода электропередач, что творилось, это просто ужас», — сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Омск» и поделились парой фотографий.

Напомним, что после аномальной жары в Омскую область пришло похолодание, а в ближайшие выходные синоптики прогнозируют ветер и дождь.

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#Ураган#Последствия урагана#Ветер#Штормовой ветер#Погода#Происшествия#Омская область#Тевризский район#Евгений Игишев
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