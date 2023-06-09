Грязный май. Омичам рассказали, какие вещества нашли в воздухе под конец весны

Так, вредные примеси оседали в населенных пунктах 9, 10, 22, 23, 24, 27, 28 и 31 мая. В эти дни как утром, так и днем в регионе была безветренная погода, из-за чего вещества накапливались в воздухе. Как сообщают в Обь-Иртышском УГМС, чтобы как-то снизить уровень загрязнения, отдел прогнозирования загрязнения атмосферы и радиационного мониторинга объявлял восемь предупреждений первого режима работы для 42 предприятий.