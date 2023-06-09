Грязный май. Омичам рассказали, какие вещества нашли в воздухе под конец весны

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Обь-Иртышском УГМС представили данные о качестве атмосферного воздуха за прошлый месяц. В общей сложности режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) приходилось вводить восемь дней. Ситуация обострилась ближе к июню.
Так, вредные примеси оседали в населенных пунктах 9, 10, 22, 23, 24, 27, 28 и 31 мая. В эти дни как утром, так и днем в регионе была безветренная погода, из-за чего вещества накапливались в воздухе. Как сообщают в Обь-Иртышском УГМС, чтобы как-то снизить уровень загрязнения, отдел прогнозирования загрязнения атмосферы и радиационного мониторинга объявлял восемь предупреждений первого режима работы для 42 предприятий.
Отметим, что во всех пяти административных округах расставлены стационарные посты, которые фиксируют количество выбросов. В мае с их помощью было проведено 11 464 оценок качества атмосферного воздуха.
«Зарегистрированы случаи превышения ПДК мр пыли в Советском, Октябрьском и Ленинском АО — три случая из 704 проб», — рассказали в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По оценкам специалистов, если рассматривать картину в общем, то май выдался достаточно «грязным». В Омске часто наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха. Вместе с тем жителей региона успокаивают, что экстремально высоких показателей стационарные посты не регистрировали.
Добавим, что режим «черного неба» уже объявляли и в июне. В период жаркой погоды вредные примеси плохо рассеивались в воздухе, из-за чего жителям Омска еще тяжелее было переносить аномальные температуры.