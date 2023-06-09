Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Федеральная служба безопасности России задержала бывшего сотрудника оборонно-промышленного комплекса из Омской области. Его подозревают в шпионаже в пользу Германии.
О задержании сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
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ФСБ считает, что мужчина передавал информацию немецким спецслужбам в обмен на получение визы и гражданства Германии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»).