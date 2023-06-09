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Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии

9 июня 2023, 09:01
Фото: 1MI
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Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Федеральная служба безопасности России задержала бывшего сотрудника оборонно-промышленного комплекса из Омской области. Его подозревают в шпионаже в пользу Германии.

О задержании сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

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ФСБ считает, что мужчина передавал информацию немецким спецслужбам в обмен на получение визы и гражданства Германии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»).

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#Евгений Игишев#ФСБ#ОПК#Шпион#Шпионаж#Германия#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Видео
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