В Омске стартовал детско-юношеский футбольный фестиваль «Кубок Дружбы»

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Сегодня, 1 июня, в омском спортивном комплексе «Красная Звезда» прошло открытие VIII детско-юношеского фестиваля «Кубок Дружбы». Мероприятие организовал центр развития детского и юношеского спорта «Пионер» при поддержке Минспорта Омской области и департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска.
Фестиваль имеет статус международного: на него съехались команды не только из разных городов России (Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Иркутска, Тюмени, Бердска, Томска, Нижнего Тагила), но и из соседнего Казахстана — Астаны, Петропавловска, Павлодара, Костаная. В общей сложности за «Кубок Дружбы» будут бороться 84 команды, в которых состоят больше тысячи спортсменов в возрасте от 4 до 12 лет.
— Главное, что нужно для развития спорта, — это соревнования, — констатировал Алексей Половников, директор центра развития детского и юношеского спорта «Пионер», разговаривая перед открытием фестиваля с журналистами. — Особенно это нужно младшим ребятам, которые делают в спорте первые шаги. Этот турнир — большое событие, потому что к нам приехали гости из девяти городов России и пяти городов Казахстана. Я думаю, это поможет привлечь ребят к спорту, а в первую очередь к футболу.
Каждый фестиваль организовывается как праздник, чтобы заинтересовать детей. При этом юные футболисты, сражаясь за победу, могут показать себя, а их тренеры имеют возможность увидеть, на что нужно обратить особое внимание в дальнейшей работе.
Участников фестиваля поприветствовал председатель Омского городского совета Владимир Корбут.
— Дети — это наше будущее, наша гордость, — отметил спикер. — Депутаты городского совета в этом году выделяют больше 30 млн рублей на детские футбольные соревнования. Необходима материальная база, чтобы оплачивать работу тренеров, командировки, выезды на соревнования. В бюджете были заложены денежные средства, но депутаты посчитали, что этого недостаточно, и одобрили дополнительное финансирование. Такие меры мы будем принимать ежегодно и следить за тем, чтобы денег хватало на проведение соревнований.
Участие в фестивале гостей из Казахстана поднимает его на новый уровень. По словам Алексея Половникова, за Уралом соревнования такого масштаба не проводятся ни в одном из городов, кроме Омска. Прежде в «Красной Звезде» проводились общешкольные и городские соревнования, теперь пришло время для международных. Кстати, иностранные гости отмечают, что спортивный комплекс отвечает самым высоким требованиям.
— Площадка «Красной звезды» показывает самый лучший уровень, какой я видел, — признал Алексей Голушко, тренер футбольной школы «Юниор» из Петропавловска, который привез в Омск команду 6-летних футболистов. — Здесь мы видим прекрасную арену, отличную атмосферу футбольного праздника…
На открытие фестиваля пришла и Юлия Плоцкая, депутат Омского городского совета, на избирательном участке которой расположен стадион.
— Этот избирательный участок, наверное, один из самых спортивных в городе, — отметила Плоцкая, — на его территории находятся и «Юность», и «Красная звезда», и «Альбатрос», но главное — колыбель всех спортсменов, СибГУФК. Очень приятно, что наш округ стал центром детского спорта. Каждую неделю проходят соревнования то в одном, то в другом центре. Футбол интересен тем, что он помогает взаимодействию, работе в команде, и сегодня здесь очень много детей, родителей, тренеров, которые объединены общей идеей здорового образа жизни, в которых есть стремление к развитию этого вида спорта.
Фестиваль продлится четыре дня. Его участникам предстоит выявить сильнейших в каждой из возрастных групп. В числе приехавших в Омск есть и очень сильные команды, но омские футболисты играют на очень высоком уровне, так что могут побороться за первые места.
Победители получат подарки и кубки, причем организаторы обещают, что все останутся довольны. Сейчас в каждой группе вручается свой «Кубок Дружбы», но есть планы создать один большой кубок, который будет символизировать весь фестиваль.