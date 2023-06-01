В Омске стартовал детско-юношеский футбольный фестиваль «Кубок Дружбы»

Фестиваль имеет статус международного: на него съехались команды не только из разных городов России (Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Иркутска, Тюмени, Бердска, Томска, Нижнего Тагила), но и из соседнего Казахстана — Астаны, Петропавловска, Павлодара, Костаная. В общей сложности за «Кубок Дружбы» будут бороться 84 команды, в которых состоят больше тысячи спортсменов в возрасте от 4 до 12 лет.