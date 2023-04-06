Спортшкола «Красная звезда» превратилась в учреждение дополнительного образования

Напомним: спортивная школа «Красная звезда» является бюджетным учреждением города Омска, формальный учредитель — департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта. Пост директора занимает Кирилл Ягодка. При этом спортивный комплекс «Красная звезда» месяц назад перешел в собственность Омской области, и замминистра спорта Иван Колесник рассказал тогда, что для спортсменов и учащихся в связи с этим ничего не изменится.