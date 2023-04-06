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Published Сегодня, 11:03

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Спортшкола «Красная звезда» превратилась в учреждение дополнительного образования

6 апреля 2023, 11:03
Фото: Город55
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У школы поменялось официальное название.

Омская спортивная школа «Красная звезда» теперь имеет обновленный статус. С 5 апреля это не просто «бюджетное учреждение», а «бюджетное учреждение дополнительного образования». Именно такой статус имеет целый ряд омских детско-юношеских школ по отдельным видам спорта, а также центров и домов творчества.

Напомним: спортивная школа «Красная звезда» является бюджетным учреждением города Омска, формальный учредитель — департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта. Пост директора занимает Кирилл Ягодка. При этом спортивный комплекс «Красная звезда» месяц назад перешел в собственность Омской области, и замминистра спорта Иван Колесник рассказал тогда, что для спортсменов и учащихся в связи с этим ничего не изменится.

Спорткомплекс «Красная звезда» перешел в собственность Омской области
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#Николай Эйхвальд#Красная звезда#Город#Новости
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