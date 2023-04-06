Спортшкола «Красная звезда» превратилась в учреждение дополнительного образования

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Омская спортивная школа «Красная звезда» теперь имеет обновленный статус. С 5 апреля это не просто «бюджетное учреждение», а «бюджетное учреждение дополнительного образования». Именно такой статус имеет целый ряд омских детско-юношеских школ по отдельным видам спорта, а также центров и домов творчества.
Напомним: спортивная школа «Красная звезда» является бюджетным учреждением города Омска, формальный учредитель — департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта. Пост директора занимает Кирилл Ягодка. При этом спортивный комплекс «Красная звезда» месяц назад перешел в собственность Омской области, и замминистра спорта Иван Колесник рассказал тогда, что для спортсменов и учащихся в связи с этим ничего не изменится.