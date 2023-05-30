Судью Арбитражного суда Омской области уволили за дисциплинарный проступок

«Квалификационная коллегия судей Омской области удовлетворила обращение Совета судей Омской области о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Арбитражного суда Омской области Татьяны Шабаршиной, признала в ее действиях наличие дисциплинарного проступка и за совершение дисциплинарного проступка наложила на нее дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением четвертого квалификационного класса», — пояснили в документе.