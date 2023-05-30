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Судью Арбитражного суда Омской области уволили за дисциплинарный проступок

30 мая 2023, 03:54
Фото: Город55
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А также лишили квалификационного класса.

Квалификационная коллегия судей привлекла к ответственности за совершение некоего дисциплинарного проступка судью Арбитражного суда Татьяну Шабаршину. Заседание прошло в пятницу, 26 мая.

«Квалификационная коллегия судей Омской области удовлетворила обращение Совета судей Омской области о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Арбитражного суда Омской области Татьяны Шабаршиной, признала в ее действиях наличие дисциплинарного проступка и за совершение дисциплинарного проступка наложила на нее дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением четвертого квалификационного класса», — пояснили в документе.

Кроме того, за дисциплинарный проступок привлекли и председателя Москаленского районного суда Ольгу Кобзарь. Однако ей только вынесли предупреждение.

Подробности совершенных проступков не сообщают. Но стоит отметить, что в Омской области крайне редко увольняют по такому основанию.

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#Ксения Карагодина#Омск#Суд#Арбитражный суд#Судья#Увольнение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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