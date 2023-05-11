Пополнение в рядах. Президент Путин назначил трех судей в Омской области

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Накануне, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указ № 322 «О назначении судей федеральных судов». Известно, что квалификационная коллегия судей Омской области отправила главе государства рекомендации по назначению в конце прошлого года.
В опубликованном документе говорится о том, что:
Ранее Город55 писал о мартовской отставке трех судей. В этом числе Люсева Галина из Омского облсуда, Балова Татьяна, работавшая зампредседателя суда в Советском районном суде, и Фарафонова Елена, занимавшая должность судьи участка №65 в Октябрьском судебном районе.
Позднее, в начале апреля, президент подписал уже другой указ о назначении в Омской области новых судей.