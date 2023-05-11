Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Изображение материала

Пополнение в рядах. Президент Путин назначил трех судей в Омской области

11 мая 2023, 06:24
Фото: Город55
иллюстрация

Президент Путин назначил трех судей в Омской области

Глава государства подписал соответствующий указ.

Накануне, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указ № 322 «О назначении судей федеральных судов». Известно, что квалификационная коллегия судей Омской области отправила главе государства рекомендации по назначению в конце прошлого года.

В опубликованном документе говорится о том, что:

  • Шлатгауэр Ирина Александровна утверждена на пост судьи Октябрьского районного суда г. Омска;
  • Рерих Юлия Сергеевна заняла должность судьи Центрального районного суда г. Омска;
  • Куликаева Ксения Анатольевна стала судьей Черлакского районного суда.

Ранее Город55 писал о мартовской отставке трех судей. В этом числе Люсева Галина из Омского облсуда, Балова Татьяна, работавшая зампредседателя суда в Советском районном суде, и Фарафонова Елена, занимавшая должность судьи участка №65 в Октябрьском судебном районе.

Позднее, в начале апреля, президент подписал уже другой указ о назначении в Омской области новых судей.

Владимир Путин назначил в суды Омска и области новых судей
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Суд#Судьи#Назначение#Назначение судей#Владимир Путин#Политика#Новости#Омск
Подпишитесь
Важно. В Омске обвиняемые в крупном пожаре в Новоалександровке предстанут перед судом
Сегодня, 04:41
Мужчины умирают чаще. В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 омичей
Сегодня, 06:37
В Омской области в 2022 году 325 женщин стали мамами после ЭКО
Сегодня, 04:36
В Омске будут судить инженера «МЕГИ» за принятый подкуп на 17 миллионов
Сегодня, 03:56
Дошло до суда. Омский «смотрящий» и его сообщники оказались на скамье подсудимых
Сегодня, 06:57
Ранен мужчина. Стали известны подробности стрельбы на омском «Зеленом острове»
Сегодня, 06:47