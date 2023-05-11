Пополнение в рядах. Президент Путин назначил трех судей в Омской области

Ранее Город55 писал о мартовской отставке трех судей. В этом числе Люсева Галина из Омского облсуда, Балова Татьяна, работавшая зампредседателя суда в Советском районном суде, и Фарафонова Елена, занимавшая должность судьи участка №65 в Октябрьском судебном районе.