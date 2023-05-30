Горящая маршрутка, предвыборный штаб Хоценко и перекрытие дорог. Омск во вторник

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Возгорание произошло сегодня в обеденное время. Пассажирская «ГАЗель» вспыхнула на остановке «ПО Полет». До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались восемь человек, никто при этом не пострадал. На место выезжали 14 спасателей, было задействовано три спецмашины. На локализацию возгорания понадобилось десять минут. Причины возникновения пожара станут известны чуть позже.
Согласно данным источника Города55, политтехнолог Сергей Старовойтов, руководящий «Клубом регионов», внесет свою лепту в предвыборную кампанию Виталия Хоценко, который на данный момент исполняет обязанности губернатора Омской области. Эксперт отказался как-то комментировать эту информацию, однако не опроверг ее. При этом в последнее время официальный телеграм-канал «Клуба регионов» стал публиковать посты с положительной оценкой деятельности Хоценко.
С 10:00 2 июня до 21:00 3 июня в Омске перекроют сразу несколько улиц, чтобы провести марафон велосипедистов. Для организации спортивного праздника автомобилистам также запретят парковку в местах проведения «ВелоОмска-2023». Соответствующее ограничение снимут в 14:00 3 июня. Проезд закроют на улице Ленина, Банковском переулке, улицах Ивана Алексеева и Тарской. Непосредственно в сам день заезда, 3 июня, перекроют еще больше улиц.