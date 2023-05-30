Горящая маршрутка, предвыборный штаб Хоценко и перекрытие дорог. Омск во вторник

Возгорание произошло сегодня в обеденное время. Пассажирская «ГАЗель» вспыхнула на остановке «ПО Полет». До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались восемь человек, никто при этом не пострадал. На место выезжали 14 спасателей, было задействовано три спецмашины. На локализацию возгорания понадобилось десять минут. Причины возникновения пожара станут известны чуть позже.