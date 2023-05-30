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Омичам рассказали, где перекроют дороги из-за «ВелоОмска-2023»

30 мая 2023, 04:50
Фото: Город55
иллюстрация
Праздник пройдет в эту субботу, 3 июня.

В пресс-центре Администрации Омска сообщили, что в эту субботу, 3 июня, пройдет «ВелоОмск — 2023» имени В. М. Соколова. Праздник будет приурочен к Единому дню велопарадов в России.

Поэтому с 10 часов 2 июня и до 21 часа 3 июня перекроют следующие улицы:

  • улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;
  • улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;
  • улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина.

В день праздника улицы будут перекрыты с 9:00 до 14:00. С их списком можно ознакомится ниже:

Фото: Город55

Кроме того, водителям запрещено парковаться по маршруту проведения праздника с 10 часов 2 июня и до его окончания, 3 июня, до 14:00 часов.

Среди участников «ВелоОмска — 2023» разыграют 10 велосипедов
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#Ксения Карагодина#ВелоОмск#Перекрытие#Перекрыто движение#Перекрытие дорог#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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