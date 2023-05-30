Омичам рассказали, где перекроют дороги из-за «ВелоОмска-2023»

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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В пресс-центре Администрации Омска сообщили, что в эту субботу, 3 июня, пройдет «ВелоОмск — 2023» имени В. М. Соколова. Праздник будет приурочен к Единому дню велопарадов в России.
Поэтому с 10 часов 2 июня и до 21 часа 3 июня перекроют следующие улицы:
В день праздника улицы будут перекрыты с 9:00 до 14:00. С их списком можно ознакомится ниже:
Кроме того, водителям запрещено парковаться по маршруту проведения праздника с 10 часов 2 июня и до его окончания, 3 июня, до 14:00 часов.