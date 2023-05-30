Остался только кузов. В Омске на остановке «ПО Полет» сгорела маршрутка

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:26
В Омске 30 мая на улице Богдана Хмельницкого на остановке «ПО Полет» сгорела пассажирская «ГАЗель». От маршрутки остался только корпус. Подробности Городу55 рассказали в региональном МЧС.
«В 13:25 поступило сообщение о возгорании пассажирской „ГАЗели“. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России эвакуировались 8 человек. Пострадавших нет. От МЧС России были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава. В 13:35 возгорание было локализовано», — сообщили в МЧС.
Причины возгорания уточняются.
Очевидцы происшествия поделились кадрами с места ЧП:
Ранее Город55 сообщал, что в центре Омска в частном секторе загорелась баня. Распространения огня на жилые дома удалось избежать. Пострадавших нет.