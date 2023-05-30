Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Изображение материала

Остался только кузов. В Омске на остановке «ПО Полет» сгорела маршрутка

30 мая 2023, 08:20
Фото: Предоставлено Городу55
От маршрутки остался только корпус

В Омске на улице Богдана Хмельницкого сгорела пассажирская «Газель»

Пострадавших нет.

В Омске 30 мая на улице Богдана Хмельницкого на остановке «ПО Полет» сгорела пассажирская «ГАЗель». От маршрутки остался только корпус. Подробности Городу55 рассказали в региональном МЧС.

«В 13:25 поступило сообщение о возгорании пассажирской „ГАЗели“. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России эвакуировались 8 человек. Пострадавших нет. От МЧС России были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава. В 13:35 возгорание было локализовано», — сообщили в МЧС.

Причины возгорания уточняются.

Очевидцы происшествия поделились кадрами с места ЧП:

От маршрутки остался только корпус
Видео: Предоставлено Городу55

Ранее Город55 сообщал, что в центре Омска в частном секторе загорелась баня. Распространения огня на жилые дома удалось избежать. Пострадавших нет.

Загорелась баня. В центре Омска заметили клубы дыма
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Газель#Маршрутка#Сгорела маршрутка#Подар#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#Происшествия#Омск#Видео
Подпишитесь
Инсайд: к участию в работе предвыборного штаба Хоценко привлекли Сергея Старовойтова
Сегодня, 09:07
10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов
Сегодня, 07:54
«Омскшина» перешла к новому владельцу
Сегодня, 10:21
Не были привиты. С начала года корью заразились уже 8 жителей Омской области
Сегодня, 06:15
Жители омской многоэтажки складировали навоз перед домом и построили кабак под окнами
Сегодня, 07:46
В Усть-Заостровке заработала связь LTE
Сегодня, 08:06