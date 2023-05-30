Инсайд: к участию в работе предвыборного штаба Хоценко привлекли Сергея Старовойтова

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Городу55 стало известно, что политтехнолог Сергей Старовойтов, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», примет участие в работе предвыборного штаба Виталия Хоценко. Возможно, Старовойтов будет оказывать в ходе кампании консультационные услуги.
Во время телефонного разговора политтехнолог не подтвердил, но и не опроверг эти данные.
— Я не хочу это комментировать, — заявил он. — Таков мой официальный ответ.
Любопытно, что в телеграм-канале «Клуба регионов» с недавних пор начали появляться достаточно комплиментарные оценки деятельности Виталия Хоценко в качестве врио губернатора. Сообщается об «интересной стратегии», о «формуле эффективного лоббизма», о «максимальном использовании кредита доверия президента» и т. п.
Напомним: ближайшие выборы губернатора Омской области пройдут в начале сентября, через 3 с небольшим месяца. Известно, что кандидатом от "Единой России" на них станет Виталий Хоценко.