Инсайд: к участию в работе предвыборного штаба Хоценко привлекли Сергея Старовойтова

Любопытно, что в телеграм-канале «Клуба регионов» с недавних пор начали появляться достаточно комплиментарные оценки деятельности Виталия Хоценко в качестве врио губернатора. Сообщается об «интересной стратегии», о «формуле эффективного лоббизма», о «максимальном использовании кредита доверия президента» и т. п.