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Инсайд: к участию в работе предвыборного штаба Хоценко привлекли Сергея Старовойтова

30 мая 2023, 09:07
Сам политтехнолог заявил, что не хочет это комментировать.

Городу55 стало известно, что политтехнолог Сергей Старовойтов, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», примет участие в работе предвыборного штаба Виталия Хоценко. Возможно, Старовойтов будет оказывать в ходе кампании консультационные услуги.

Во время телефонного разговора политтехнолог не подтвердил, но и не опроверг эти данные.

— Я не хочу это комментировать, — заявил он. — Таков мой официальный ответ.

Любопытно, что в телеграм-канале «Клуба регионов» с недавних пор начали появляться достаточно комплиментарные оценки деятельности Виталия Хоценко в качестве врио губернатора. Сообщается об «интересной стратегии», о «формуле эффективного лоббизма», о «максимальном использовании кредита доверия президента» и т. п.

Напомним: ближайшие выборы губернатора Омской области пройдут в начале сентября, через 3 с небольшим месяца. Известно, что кандидатом от "Единой России" на них станет Виталий Хоценко.

«Единая Россия» выдвинет Виталия Хоценко на выборах губернатора Омской области
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#Николай Эйхвальд#Губернаторские выборы#Политика#Новости#Сергей Старовойтов
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