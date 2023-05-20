Падение ребенка из окна, «заморозка» стройки детсада и затяжные дожди. Омск в субботу

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Новость №1. В Омске пятилетний ребенок выпал из окна восьмиэтажного дома и погиб
В пресс-службе СУ СК России по Омской области сообщили, что 5-летний мальчик выпал из окна 8-этажного дома. Трагедия произошла сегодня, 20 мая, на улице 3 Молодежная. Выяснилось, что в этот момент мальчик был дома один. Его мама была на работе, а отец повел старшего сына на занятия. В Следкоме уточнили, что семья характеризуется положительно. В данный момент проходит доследственная проверка по факту смерти мальчика. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Новость №2. В Омске «заморозили» строительство единственного детского сада на Завертяева
В связи с уменьшением субсидии из областного бюджета на улице Завертяева было приостановлено строительство детского сада на 310 мест. Об этом сообщает «Новый Омск». В прошлом году с ООО «СПК „Сибцентрострой“ заключили контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту. Однако в марте 2023 года после выхода постановления правительства Омской области стройку „заморозили“. В мэрии уточнили, что в апреле выделили субсидию из бюджета Омской области на 2025 год. Напомним, что омская компания „Сибцентрострой“ приступила к работе в январе 2023 года и должна была сдать дошкольное учреждение в мае 2024 года.
Новость №3. Омичей предупредили о затяжных дождях в конце мая
На следующей неделе в регион придут затяжные дожди. Согласно данным сервиса прогноза погоды Ventusky, они начнутся в четверг, 25 мая. Также местами пройдет дождь и на следующий день, 26 мая. Далее осадки прогнозируют в ночь на субботу, 27 мая. Однако воскресенье пройдет без дождей. Следующая рабочая неделя начнется с циклона, который принесет ливни (до 2 мм осадков в сутки). При этом воздух прогреется до 28 градусов тепла. Синоптики Росгидрометцентра уточнили, что в Омской области май пройдет без рекордных осадков.