Падение ребенка из окна, «заморозка» стройки детсада и затяжные дожди. Омск в субботу

В связи с уменьшением субсидии из областного бюджета на улице Завертяева было приостановлено строительство детского сада на 310 мест. Об этом сообщает «Новый Омск». В прошлом году с ООО «СПК „Сибцентрострой“ заключили контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту. Однако в марте 2023 года после выхода постановления правительства Омской области стройку „заморозили“. В мэрии уточнили, что в апреле выделили субсидию из бюджета Омской области на 2025 год. Напомним, что омская компания „Сибцентрострой“ приступила к работе в январе 2023 года и должна была сдать дошкольное учреждение в мае 2024 года.