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Падение ребенка из окна, «заморозка» стройки детсада и затяжные дожди. Омск в субботу

20 мая 2023, 13:58
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске пятилетний ребенок выпал из окна восьмиэтажного дома и погиб

В пресс-службе СУ СК России по Омской области сообщили, что 5-летний мальчик выпал из окна 8-этажного дома. Трагедия произошла сегодня, 20 мая, на улице 3 Молодежная. Выяснилось, что в этот момент мальчик был дома один. Его мама была на работе, а отец повел старшего сына на занятия. В Следкоме уточнили, что семья характеризуется положительно. В данный момент проходит доследственная проверка по факту смерти мальчика. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

 

В Омске 5-летний мальчик выпал из окна восьмиэтажки и погиб
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Новость №2. В Омске «заморозили» строительство единственного детского сада на Завертяева

В связи с уменьшением субсидии из областного бюджета на улице Завертяева было приостановлено строительство детского сада на 310 мест. Об этом сообщает «Новый Омск». В прошлом году с ООО «СПК „Сибцентрострой“ заключили контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту. Однако в марте 2023 года после выхода постановления правительства Омской области стройку „заморозили“. В мэрии уточнили, что в апреле выделили субсидию из бюджета Омской области на 2025 год. Напомним, что омская компания „Сибцентрострой“ приступила к работе в январе 2023 года и должна была сдать дошкольное учреждение в мае 2024 года.

В Омске «заморозили» строительство детского сада на Завертяева
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Новость №3. Омичей предупредили о затяжных дождях в конце мая

На следующей неделе в регион придут затяжные дожди. Согласно данным сервиса прогноза погоды Ventusky, они начнутся в четверг, 25 мая. Также местами пройдет дождь и на следующий день, 26 мая. Далее осадки прогнозируют в ночь на субботу, 27 мая. Однако воскресенье пройдет без дождей. Следующая рабочая неделя начнется с циклона, который принесет ливни (до 2 мм осадков в сутки). При этом воздух прогреется до 28 градусов тепла. Синоптики Росгидрометцентра уточнили, что в Омской области май пройдет без рекордных осадков.

Без зонта лучше не выходить. Омичей предупредили о затяжных дождях
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