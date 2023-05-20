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Published Сегодня, 11:27

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В Омске 5-летний мальчик выпал из окна восьмиэтажки и погиб

20 мая 2023, 11:27
Фото: Город55
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В этот момент мальчик был один дома.

Сегодня, 20 мая, 5-летний мальчик выпал из окна 8-этажного дома по улице 3 Молодежная. Ребенок скончался. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Оказалось, что в этот момент мальчик был один дома. Его мама была на работе, а отец отводил старшего ребенка на занятия. В СКР уточнили, что семья характеризуется положительно. В данный момент проходит доследственная проверка по факту смерти мальчика.

«По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе.
#Ксения Карагодина#Омск#Омская область#Новости#Общество#Город#Происшествия#Дети#Несовершеннолетние дети#Выпал из окна#Смерть#Смерть ребенка#Уголовное дело
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