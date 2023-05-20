В Омске 5-летний мальчик выпал из окна восьмиэтажки и погиб

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Сегодня, 20 мая, 5-летний мальчик выпал из окна 8-этажного дома по улице 3 Молодежная. Ребенок скончался. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Оказалось, что в этот момент мальчик был один дома. Его мама была на работе, а отец отводил старшего ребенка на занятия. В СКР уточнили, что семья характеризуется положительно. В данный момент проходит доследственная проверка по факту смерти мальчика.
«По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе.