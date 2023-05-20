Без зонта лучше не выходить. Омичей предупредили о затяжных дождях

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
На следующей неделе в Омской области прогнозируют затяжные дожди. Согласно данным сервиса прогноза погоды Ventusky, они начнутся в четверг, 25 мая.
На следующий день, 26 мая, также местами пройдет дождь. Кроме того, осадки прогнозируют в ночь на субботу, 27 мая. Однако воскресенье пройдет без осадков.
Дождливая погода вернется в регион уже в понедельник, 29 мая. При этом 28 и 29 мая воздух прогреется до 28 градусов тепла.
Напомним, что в Росгидрометцентре опубликовали прогноз погоды на май. Синоптики прогнозируют теплую погоду без рекордных осадков. Температура воздуха, в среднем, будет выше нормы.