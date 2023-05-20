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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:21

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Без зонта лучше не выходить. Омичей предупредили о затяжных дождях

20 мая 2023, 12:18
Фото: Город55
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Омичей предупредили, что май закончится затяжными ливнями

28 и 29 мая воздух прогреется до 28 градусов тепла.

На следующей неделе в Омской области прогнозируют затяжные дожди. Согласно данным сервиса прогноза погоды Ventusky, они начнутся в четверг, 25 мая.

На следующий день, 26 мая, также местами пройдет дождь. Кроме того, осадки прогнозируют в ночь на субботу, 27 мая. Однако воскресенье пройдет без осадков.

Дождливая погода вернется в регион уже в понедельник, 29 мая. При этом 28 и 29 мая воздух прогреется до 28 градусов тепла.

Фото: Сервис прогноза погоды Ventusky

Напомним, что в Росгидрометцентре опубликовали прогноз погоды на май. Синоптики прогнозируют теплую погоду без рекордных осадков. Температура воздуха, в среднем, будет выше нормы.

Засушливый апрель и дождливый август. Озвучен прогноз погоды на лето в Омской области
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#Ксения Карагодина#Дождь#Погода#Погода в Омске#Погода на выходных#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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