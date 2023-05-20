В Омске «заморозили» строительство детского сада на Завертяева

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В Центральном округе на улице Завертяева приостановлено строительство детского сада на 310 мест. Повлияло на это уменьшение субсидии из областного бюджета. Об этом сообщает «Новый Омск».
«28.09.2022 с ООО „СПК „Сибцентрострой“ заключен муниципальный контракт № 14-2022/ЕК на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту. В марте 2023 года постановлением правительства Омской области сумма субсидии бюджету города Омска из областного бюджета в 2023 году на строительство сада уменьшена, что повлекло приостановку производства работ на объекте, начатых в январе текущего года. В апреле 2023 года выделена субсидия из бюджета Омской области на 2025 год», — прокомментировали в мэрии Омска.
Напомним, что омская компания «Сибцентрострой» должна была сдать дошкольное учреждение в мае 2024 года. Стоимость детского сада составила 457 миллионов рублей (площадь — 7500 кв. метров).