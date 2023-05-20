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В Омске «заморозили» строительство детского сада на Завертяева

20 мая 2023, 10:28
Фото: Город55
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Дошкольное учреждение должны были сдать в мае 2024 года.

В Центральном округе на улице Завертяева приостановлено строительство детского сада на 310 мест. Повлияло на это уменьшение субсидии из областного бюджета. Об этом сообщает «Новый Омск».

«28.09.2022 с ООО „СПК „Сибцентрострой“ заключен муниципальный контракт № 14-2022/ЕК на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту. В марте 2023 года постановлением правительства Омской области сумма субсидии бюджету города Омска из областного бюджета в 2023 году на строительство сада уменьшена, что повлекло приостановку производства работ на объекте, начатых в январе текущего года. В апреле 2023 года выделена субсидия из бюджета Омской области на 2025 год», — прокомментировали в мэрии Омска.

Напомним, что омская компания «Сибцентрострой» должна была сдать дошкольное учреждение в мае 2024 года. Стоимость детского сада составила 457 миллионов рублей (площадь — 7500 кв. метров).

В Омске на Завертяева начали строить первый в микрорайоне детский сад
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#Детский сад#Строительство детских садов#Подрядчик#Контракт#Мэрия Омска#Общество#Город#Происшествия#Строительство#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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