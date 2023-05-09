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На Соборной площади Омска начался парад в честь 78-й годовщины со дня победы

9 мая 2023, 05:56
Фото: Город55
В полдень стартовало традиционное построение войск и парад военной техники.

В Омске на Соборной площади в 12 часов дня начался Парад Победы в честь 78-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.

На параде, который продлится час, омичи традиционно увидят торжественное построение войск Омского гарнизона, после чего по главной площади города пройдет военная техника.

Фото: Город55

Напомним, в этом году в Омске решили отказаться от проведения «Бессмертного полка». Вместо традиционного шествия организаторы акции предложили разместить портреты ветеранов на машине, либо на одежде. Помимо этого омичи смогут увидеть сегодня водное шествие 15 брендированных яхт, которое решили посвятить героям Великой Отечественной войны. Участники шествия — члены экипажей яхт и омичи, которые выйдут с портретами родственников на палубы.

Фото: Юлия Истомина / Город55

В этом году на 9 мая не состоится и праздничный салют. Такое решение принял врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, заявив, что время салютов еще придет.

Помимо Парада Победы на Соборной площади жителей и гостей города ждет масштабная праздничная программа: в Советском парке, парке Победы, в Омской крепости и многих других местах. Здесь мы рассказывали, о праздничной программе в парке Победы: мероприятия пройдут сегодня с 11 до 18 часов.

Видео: Город55
Солдатская каша и военная техника. В парке Победы омичей ждет праздничная программа
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