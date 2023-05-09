На Соборной площади Омска начался парад в честь 78-й годовщины со дня победы

Напомним, в этом году в Омске решили отказаться от проведения «Бессмертного полка». Вместо традиционного шествия организаторы акции предложили разместить портреты ветеранов на машине, либо на одежде. Помимо этого омичи смогут увидеть сегодня водное шествие 15 брендированных яхт, которое решили посвятить героям Великой Отечественной войны. Участники шествия — члены экипажей яхт и омичи, которые выйдут с портретами родственников на палубы.