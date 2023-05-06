Ко Дню Победы в Омске организуют водное шествие «Бессмертного полка»

Участниками шествия станут не только члены экипажей яхт, но и другие омичи — те, кто захотел выйти с портретами родственников на палубы. Собственное шествие также решили организовали члены мотоклуба «Ночные волки». Они проведут так называемый «мотополк» в честь героев.