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Ко Дню Победы в Омске организуют водное шествие «Бессмертного полка»

6 мая 2023, 03:59
Фото: Город55
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В этом году организаторы акции предлагают новые форматы участия в акции.

Во вторник, 9 Мая, на Иртыше горожане смогут увидеть водное шествие 15 брендированных яхт. Его посвятят героям Великой Отечественной войны. Об этом в эфире радио «Монте Карло Омск» рассказала глава регионального исполкома «Бессмертный полк России» Анастасия Ерахтина.

Участниками шествия станут не только члены экипажей яхт, но и другие омичи — те, кто захотел выйти с портретами родственников на палубы. Собственное шествие также решили организовали члены мотоклуба «Ночные волки». Они проведут так называемый «мотополк» в честь героев.

Напомним, что вместо традиционного шествия омичам предложили поучаствовать в акции иными способами. Например, выразить благодарность и почтить память своего героя можно через одежду. Для этого желающим нужно напечатать портреты на футболках или приклеить их фотографии на автомобили.

Ранее Город55 об отмене праздничного салюта в День Победы в Омске. Парад Победы вместе с этим состоится. Он будет традиционно проходить на Соборной площади. Для удобства жителям региона подготовили интерактивную карту с главными праздничными мероприятиями.

Куда сходить и на что посмотреть. В Омске открыли интерактивную карту ко Дню Победы
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#Алина Ясинская#Шествие#Бессмертный полк#Яхта#Общество#Культура#Город#Новости#Омск
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