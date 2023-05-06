Ко Дню Победы в Омске организуют водное шествие «Бессмертного полка»

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Во вторник, 9 Мая, на Иртыше горожане смогут увидеть водное шествие 15 брендированных яхт. Его посвятят героям Великой Отечественной войны. Об этом в эфире радио «Монте Карло Омск» рассказала глава регионального исполкома «Бессмертный полк России» Анастасия Ерахтина.
Участниками шествия станут не только члены экипажей яхт, но и другие омичи — те, кто захотел выйти с портретами родственников на палубы. Собственное шествие также решили организовали члены мотоклуба «Ночные волки». Они проведут так называемый «мотополк» в честь героев.
Напомним, что вместо традиционного шествия омичам предложили поучаствовать в акции иными способами. Например, выразить благодарность и почтить память своего героя можно через одежду. Для этого желающим нужно напечатать портреты на футболках или приклеить их фотографии на автомобили.
Ранее Город55 об отмене праздничного салюта в День Победы в Омске. Парад Победы вместе с этим состоится. Он будет традиционно проходить на Соборной площади. Для удобства жителям региона подготовили интерактивную карту с главными праздничными мероприятиями.