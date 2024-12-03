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Парад

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Парад по-новому и «Бессмертный полк»: как Омск встретит юбилейный День Победы
3 декабря, 02:20
Более 2 тысяч участников. На центральных улицах Омска прошел «Парад национальностей»
12 июня, 10:09
Танцы африканцев, танки и четкий строй. Показываем, как в Омске прошел Парад Победы
9 мая, 08:27
В Омске на Соборной площади в честь 9 мая состоится парад Победы
4 апреля, 08:52
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
20 февраля, 04:01
2023
Парад, «Бессмертный полк» и ретроспектива. День Победы в Омске
9 мая 2023, 13:41
Парад Победы на Соборной площади пришли посмотреть 10 тысяч омичей
В торжественном построении принял участие 21 парадный расчет.
9 мая 2023, 08:29
Радость со слезами на глазах. Как в Омске прошел Парад Победы
9 мая 2023, 07:28
На Соборной площади Омска начался парад в честь 78-й годовщины со дня победы
9 мая 2023, 05:56
В Омске в субботу автобусы изменят свой маршрут из-за репетиции парада Победы
Троллейбусы по маршрутам № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16 отменят в вечерние часы.
5 мая 2023, 08:19
Омичам рассказали, как пройдет празднование Дня Победы
3 мая 2023, 11:57
День Победы в Омске: будет ли парад 9 мая в 2023 году
28 апреля 2023, 13:05
В Омске соберут оргкомитет Победы
На заседании обсудят все вопросы предстоящего праздника 9 Мая.
24 апреля 2023, 09:00
В Омске 6 мая пройдет репетиция парада Победы
18 апреля 2023, 09:55
В Омске переходящий почетный вымпел получит автобронетанковый инженерный институт
В Омске определили, какая воинская часть стала лучшей по итогам прошлого года. Награждение традиционно происходит перед Днем защитника Отечества.
15 февраля 2023, 09:14
В Омске отменили парад в честь Дня защитника отечества
Последний раз торжественной построение, посвященное Дню защитника отечества, на Соборной площади проводили в 2020 году.
11 февраля 2023, 03:15
2022
Больше сотни военных и 30 машин. Стало известно, как в Омске отпразднуют 9 мая
Впервые за три года вся программа празднования Дня Победы пройдет в один день.
5 апреля 2022, 10:42

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