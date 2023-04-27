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«Время салютов еще придет». В Омске отменили праздничный фейерверк на 9 Мая

27 апреля 2023, 08:25
Фото: 1MI
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В Омске отменили салют на День Победы

Ранее для организации салюта уже нашли подрядчика и заключили с ним контракт на 3 млн рублей.

В Омске отменили праздничный салют на День Победы. Об этом, после заседания организационного комитета, сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Сегодня посоветовались и приняли решение — салют с фейерверком не организовывать. Время салютов еще придет», — рассказал Виталий Хоценко.

Ранее Город55 сообщал, что организацией праздничного фейерверка должна была заниматься компания «Пиротехнический двор». С фирмой заключили контракт на сумму 3 миллиона рублей. Салют предполагалось запустить из трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы, напротив набережной Тухачевского и напротив Советского парка.

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