«Время салютов еще придет». В Омске отменили праздничный фейерверк на 9 Мая

Ранее Город55 сообщал, что организацией праздничного фейерверка должна была заниматься компания «Пиротехнический двор». С фирмой заключили контракт на сумму 3 миллиона рублей. Салют предполагалось запустить из трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы, напротив набережной Тухачевского и напротив Советского парка.