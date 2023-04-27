«Время салютов еще придет». В Омске отменили праздничный фейерверк на 9 Мая

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В Омске отменили праздничный салют на День Победы. Об этом, после заседания организационного комитета, сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Сегодня посоветовались и приняли решение — салют с фейерверком не организовывать. Время салютов еще придет», — рассказал Виталий Хоценко.
Ранее Город55 сообщал, что организацией праздничного фейерверка должна была заниматься компания «Пиротехнический двор». С фирмой заключили контракт на сумму 3 миллиона рублей. Салют предполагалось запустить из трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы, напротив набережной Тухачевского и напротив Советского парка.