Солдатская каша и военная техника. В парке Победы омичей ждет праздничная программа

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Завтра, 9 мая, в парке Победы в Омске пройдет праздничная программа. Мероприятия продлятся с 11 до 18 часов. Подробности рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«С утра в парке откроется и традиционная выставка военной и специальной техники, а в 13:00 на одной из площадок развернётся фестиваль солдатской каши. Также в Парке Победы можно будет пройти „курс молодого бойца“, стать членом „партизанского отряда“, посмотреть на работу врачей в „полевом госпитале“» — сообщил градоначальник.
С местоположением локаций можно ознакомиться на схеме:
Напомним, что завтра в полдень на Соборной площади состоится Парад Победы. Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет. Праздничный салют также отменен.
Ранее Город55 сообщал, что из-за праздничных мероприятий изменится схема движения общественного транпорта: