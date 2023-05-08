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Солдатская каша и военная техника. В парке Победы омичей ждет праздничная программа

8 мая 2023, 07:31
Фото: Город55

Омичам рассказали о праздничной программе в парке Победы на 9 Мая

Мероприятия продлятся с 11 до 18 часов.

Завтра, 9 мая, в парке Победы в Омске пройдет праздничная программа. Мероприятия продлятся с 11 до 18 часов. Подробности рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«С утра в парке откроется и традиционная выставка военной и специальной техники, а в 13:00 на одной из площадок развернётся фестиваль солдатской каши. Также в Парке Победы можно будет пройти „курс молодого бойца“, стать членом „партизанского отряда“, посмотреть на работу врачей в „полевом госпитале“» — сообщил градоначальник.

С местоположением локаций можно ознакомиться на схеме:

Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Напомним, что завтра в полдень на Соборной площади состоится Парад Победы. Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет. Праздничный салют также отменен.

Ранее Город55 сообщал, что из-за праздничных мероприятий изменится схема движения общественного транпорта:

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#9 мая#День Победы#Праздники#Парк#Город#Общество#Омск#Евгений Игишев
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