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Новые пожары, старый мусор, счастливый омич в шоу Малахова. Новости воскресного Омска

30 апреля 2023, 14:30
Фото: Город55
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События, которые нельзя пропустить.

Пожары в Омске сегодня

Утро началось с оперштаба по пожарам в регионе. Выяснилось, 25 пострадавших уже получили выплаты, в режиме ожидания — девять человек. Всем, кто лишился крыши над головой, приобретут новое жилье: 11 домов в Крутинском районе, шесть — в Тюкалинском. Смотря на прогноз погоды, хочется вздохнуть с облегчением, ведь сильный ветер скоро покинет Омскую область. А пока этого не произошло рассказываем об очередном крупном пожаре:

10 тысяч «квадратов». В Омской области загорелось садовое товарищество
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Мусор после субботников

Омичи все чаще жалуются на стихийные свалки. Хотя уборка города будет продолжена в течение еще одной недели. Последний субботник был 29 апреля. Обращения горожан услышал Виталий Хоценко, съездил на Доковскую и увидел горы мусора. Этот участок в порядок уже привели, однако сообщений от омичей не становится меньше. Мы собрали их в одном материале:

Омичи устали от мусора. Что происходит со стихийными свалками после субботников
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Омич на шоу Малахова

Омский таксист с творческим хобби побывал на съемках шоу Андрея Малахова. Поделился с нами впечатлениями:

«В шоке были все». Омский таксист спел на шоу Андрея Малахова
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#Пожары#Мусор#Песни#Общество#Город#Происшествия#Итоги дня#Новости#Омск#Омская область#Крутинский район#Тюкалинский район#Виталий Хоценко
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