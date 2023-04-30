Новые пожары, старый мусор, счастливый омич в шоу Малахова. Новости воскресного Омска

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Утро началось с оперштаба по пожарам в регионе. Выяснилось, 25 пострадавших уже получили выплаты, в режиме ожидания — девять человек. Всем, кто лишился крыши над головой, приобретут новое жилье: 11 домов в Крутинском районе, шесть — в Тюкалинском. Смотря на прогноз погоды, хочется вздохнуть с облегчением, ведь сильный ветер скоро покинет Омскую область. А пока этого не произошло рассказываем об очередном крупном пожаре:
Омичи все чаще жалуются на стихийные свалки. Хотя уборка города будет продолжена в течение еще одной недели. Последний субботник был 29 апреля. Обращения горожан услышал Виталий Хоценко, съездил на Доковскую и увидел горы мусора. Этот участок в порядок уже привели, однако сообщений от омичей не становится меньше. Мы собрали их в одном материале:
Омский таксист с творческим хобби побывал на съемках шоу Андрея Малахова. Поделился с нами впечатлениями: