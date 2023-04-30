Новые пожары, старый мусор, счастливый омич в шоу Малахова. Новости воскресного Омска

Утро началось с оперштаба по пожарам в регионе. Выяснилось, 25 пострадавших уже получили выплаты, в режиме ожидания — девять человек. Всем, кто лишился крыши над головой, приобретут новое жилье: 11 домов в Крутинском районе, шесть — в Тюкалинском. Смотря на прогноз погоды, хочется вздохнуть с облегчением, ведь сильный ветер скоро покинет Омскую область. А пока этого не произошло рассказываем об очередном крупном пожаре: