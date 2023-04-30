Омичи на субботнике собрали почти 5 тысяч кубометров мусора

В Кировском округе местные жители очищали от мусора разворотную площадку ООТ ДСК-2, улицу 2-я Солнечная, территорию близ водоема на 3-й Любинской. В Октябрьском округе: Восточную рощу, участок за ДК «Рубин», улицы 26-ую Рабочую и Богдана Хмельницкого. В Советском округе привели в порядок улицы Химиков (от Королева до Менделеева), 22 Апреля, проспект Королева и Красноярский тракт.