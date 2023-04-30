Омичи на субботнике собрали почти 5 тысяч кубометров мусора

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
29 апреля в городских субботниках приняли участие более 84 тысяч человек. Удалось собрать почти 5 тысяч кубометров мусора, сообщает мэрия. Отходы должны вывезти сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства».
В Центральном округе в порядок приводили улицы: Нахимова, 11-я Ремесленная (от Барнаульской до 5-й Северной), Бульварная, Багратиона и Нейбута. В Амурском-2 высадили 23 дерева.
В Ленинском округе уборка прошла на бульваре Победы, возле озера Чередовое, на Ленинском пляже, а также следующих улицах: Жуковского, Машиностроительная, Моторная (от проспекта Сибирский до Машиностроительной с заходом Шакурова), Марченко и Крыловская.
В Кировском округе местные жители очищали от мусора разворотную площадку ООТ ДСК-2, улицу 2-я Солнечная, территорию близ водоема на 3-й Любинской. В Октябрьском округе: Восточную рощу, участок за ДК «Рубин», улицы 26-ую Рабочую и Богдана Хмельницкого. В Советском округе привели в порядок улицы Химиков (от Королева до Менделеева), 22 Апреля, проспект Королева и Красноярский тракт.
Всего с начала месячника чистоты на субботники и средники вышли 372 907 омичей. Ранее врио губернатора Виталий Хоценко поручил оперативно убрать мешки с мусором с обочин дорог: