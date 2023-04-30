Омичи устали от мусора. Что происходит со стихийными свалками после субботников

Местные жители рассказывают, что за городом много птиц и животных, омичи следят за состоянием поселка: убирают за собой, не разводят костры. Активисты обращались в администрацию, однажды приехал бульдозер — все сравнял. Однако это не решило проблему. Омичи переживают, что куча скоро начнет гнить и по всему поселку пойдет неприятный запах.