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Омичи устали от мусора. Что происходит со стихийными свалками после субботников

30 апреля 2023, 13:46
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи массово жалуются на груды мусора после субботников

Мы собрали жалобы омичей, поручения чиновников и комментарии ответственных органов.

Омичи с разных районов города жалуются на проблему с мусором. В регионе идет месячник чистоты, однако мешки с отходами после средников и субботников вывозят далеко не везде. Город55 решил разобраться в теме.

Жители поселка Солнечный написали жалобу в группе «Омск Live». Говорят, в этот район свозят отходы грузовиками: «Везут тонны строительного, бытового мусора. Закрывающиеся торговые точки свозят витрины, коробки, хлам. Красивое поле между жилыми домами и дачами превратилось в городскую свалку».

Местные жители рассказывают, что за городом много птиц и животных, омичи следят за состоянием поселка: убирают за собой, не разводят костры. Активисты обращались в администрацию, однажды приехал бульдозер — все сравнял. Однако это не решило проблему. Омичи переживают, что куча скоро начнет гнить и по всему поселку пойдет неприятный запах.

мусор в поселке Солнечныймусор в поселке Солнечный
мусор в поселке Солнечныймусор в поселке Солнечный
мусор в поселке Солнечный
Фото: скриншот паблика Омск Live

В комментариях земляки поддержали просьбу о наведении порядка. Говорят мусором завален весь участок от остановки «Дорстрой» в сторону 3-й Любинской.

О свалке сообщают и жители домов по улицам 4-я Челюскинцев и 22 Партсъезда. Мусор там лежит рядом со школой №30. Пост появился в группе «ЧП Омск».

свалка возле школысвалка возле школы
свалка возле школы
Фото: скриншот паблика ЧП Омск

Еще одна жалоба. На этот раз в паблике «Омск ВК». Женщина сообщает: «Это площадка на улице 5-й Армии у школы №152 и водонапорной башни. Почему первый шаг делается, а второй пускается на самотек?». Омичка говорит, весь мусор появился на территории после субботников и средников.

мусор возле водонапорной башнимусор возле водонапорной башни
мусор возле водонапорной башни
Фото: скриншот паблика Омск ВК

Не жалуются, а просят рассмотреть случай и принять меры жители домов по улице Доватора. «Мусорная площадка находится в ужасном состоянии», — говорит автор поста в группе «ЧП Омск». Свалка образовалась на улице Доватора и на повороте на 1-ю Путевую.

мусор на улице Доваторамусор на улице Доватора
мусор на улице Доватора
Фото: скриншот паблика ЧП Омск

Комментаторы не поверили, что свалка сама по себе появилась и пришли к выводу, что виноваты сами местные жители. Свой ответ оставила и мэрия: «Спасибо вам за неравнодушное отношение. Работы планируется провести на данном участке до конца следующей недели».

Жалобы омичи направляют не только в публичные сообщества, но и лично врио губернатору. 30 апреля Виталий Хоценко сам съездил на улицу Доковская, убедился в наличии мешков с мусором у дороги. Поручил оперативно убрать отходы после субботников:

Хоценко поручил убрать мусор после субботников с омских улиц
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После обращения Хоценко чиновники мэрии отчитались о круглосуточном вывозе мусора после субботников и средников. На санплощадках и свалках работают сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и регоператор «Магнит». «Всего за последние дни зачищено 585 проблемных мест», — сказано в сообщении горадминистрации.

Задействовано более 300 рабочих и около 100 единиц техники. «Магнит» за минувшие сутки вывез 5 200 кубометров мусора со дворов домов и из частного сектора. Мы приводим официальные данные.

«В плане на сегодняшний день отработать еще более 100 проблемных территорий, включая некоторые несанкционированные свалки. Одна из них расположена на улице Доковская», — поясняют чиновники.

Мэрия и минприроды планируют провести совместные рейды, чтобы выявить «авторов» стихийных свалок и наказать рублем. Штрафы — до 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы рассказывали о промежуточных итогах месячника чистоты. Поражают масштабы: 372 907 участников за весь период, за день — почти пять тысяч кубометров мусора.

Омичи на субботнике собрали почти 5 тысяч кубометров мусора
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#Мусор#Свалки#Субботник#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Виталий Хоценко
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