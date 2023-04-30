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Высокие риски. В Омской области прошло заседание по пожарам

30 апреля 2023, 04:49
Фото: 1MI
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В Омской области обсудили опасную ситуацию с пожарами

В регионе случается все больше опасных возгораний.

30 апреля в Омской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона. Участие приняли руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления и правоохранители.

На повестке: текущая обстановка в области, работа по выявлению поджигателей, оказание материальной помощи пострадавшим от пожаров, меры по противодействию и ликвидации ландшафтных возгораний.

С 25 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. Омичам запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву и листву, выжигать растительность. За нарушение правил — штраф.

Напомним, за последние дни по области произошло сразу несколько крупных пожаров. Ситуацию усугубляет сильный ветер.

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