Высокие риски. В Омской области прошло заседание по пожарам

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30 апреля в Омской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона. Участие приняли руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления и правоохранители.
На повестке: текущая обстановка в области, работа по выявлению поджигателей, оказание материальной помощи пострадавшим от пожаров, меры по противодействию и ликвидации ландшафтных возгораний.
С 25 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. Омичам запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву и листву, выжигать растительность. За нарушение правил — штраф.
Напомним, за последние дни по области произошло сразу несколько крупных пожаров. Ситуацию усугубляет сильный ветер.