Осталось девять. 25 пострадавших от пожаров омичей получили выплаты

На штабе озвучили, что 25 пострадавших от пожаров получили выплаты. В ожидании находятся девять человек. Необходимо расселять погорельцев, районы могут обращаться за поддержкой в облправительство. Будут выделяться деньги из резервного фонда, заявил Хоценко.