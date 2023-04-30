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Осталось девять. 25 пострадавших от пожаров омичей получили выплаты

30 апреля 2023, 05:17
Фото: 1MI
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25 пострадавших от пожаров омичей получили выплаты

Во всех селах региона появится уполномоченный по чрезвычайным ситуациям.

Врио губернатора рассказал о том, как в Омске прошел оперштаб по пожарам. «Судя по событиям в Большереченском, Крутинском, Тюкалинском районах, выводы до конца не делаются», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Сейчас количество природных термоточек по региону увеличивается. Главная задача — оперативная реакция. Главам районов поручено вести работу штабов по ЧС на местах в круглосуточном режиме. Во всех селах появится уполномоченный по чрезвычайным ситуациям.

На штабе озвучили, что 25 пострадавших от пожаров получили выплаты. В ожидании находятся девять человек. Необходимо расселять погорельцев, районы могут обращаться за поддержкой в облправительство. Будут выделяться деньги из резервного фонда, заявил Хоценко.

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#Пожары#Выплаты#Общество#Происшествия#Город#Пожары в Сибири#Новости#Омск#Омская область#Виталий Хоценко
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