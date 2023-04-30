Осталось девять. 25 пострадавших от пожаров омичей получили выплаты

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Врио губернатора рассказал о том, как в Омске прошел оперштаб по пожарам. «Судя по событиям в Большереченском, Крутинском, Тюкалинском районах, выводы до конца не делаются», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Сейчас количество природных термоточек по региону увеличивается. Главная задача — оперативная реакция. Главам районов поручено вести работу штабов по ЧС на местах в круглосуточном режиме. Во всех селах появится уполномоченный по чрезвычайным ситуациям.
На штабе озвучили, что 25 пострадавших от пожаров получили выплаты. В ожидании находятся девять человек. Необходимо расселять погорельцев, районы могут обращаться за поддержкой в облправительство. Будут выделяться деньги из резервного фонда, заявил Хоценко.