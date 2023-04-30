«В шоке были все». Омский таксист спел на шоу Андрея Малахова

«В шоке были все: я, жена, теща, мама. В редакцию поступило множество писем с просьбой пригласить меня в качестве героя», — вспоминает Сергей. Он поведал редактору о своей жизни, карьере и местах работы. В киностудию имени Горького пригласили 27 апреля. Омич поехал вместе с мамой и женой.