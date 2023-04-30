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«В шоке были все». Омский таксист спел на шоу Андрея Малахова

30 апреля 2023, 06:19
Фото: предоставлено Городу55
омич на шоу Андрея Малахова

Омич выступил на шоу Андрея Малахова

Сергей Макаров профессионально занимается творчеством.

Сергей Макаров поделился с Городом55 историей о том, как он съездил на шоу к Андрею Малахову «Песни от всей души». Вечером 22 апреля омичу позвонил редактор программы и пригласил в Москву на съемки.

«В шоке были все: я, жена, теща, мама. В редакцию поступило множество писем с просьбой пригласить меня в качестве героя», — вспоминает Сергей. Он поведал редактору о своей жизни, карьере и местах работы. В киностудию имени Горького пригласили 27 апреля. Омич поехал вместе с мамой и женой.

«Съемки прошли на „ура“. Вручил я Андрею много подарков от своих коллег и от себя», — рассказал наш собеседник. Сам он родом из села Новосанжаровка Русско-Полянского района. С 2008 года живет в Омске.

В программе «Песни от всей души» Сергей Макаров исполнил песню Алексея Петрухина «В родных местах», а позже вместе с мамой они спели омскую «Погас закат над Иртышом».

Герой программы имеет высшее режиссерское образование, окончил ОмГУ, мультиинструменталист и вокалист. Сейчас работает солистом в ансамбле полиции Омской области, в Сибирском хореографическом ансамбле «Русь», в ансамбле цыганской песни «Романэс», а также в ансамбле «Хорошее настроение» Областного дома ветеранов. Впрочем, и это не весь послужной список омича.

«Работаю в такси. А хобби у меня: вяжу крючком игрушки и кошачьи домики. Один домик подарил Андрею Малахову, а каждому гостю и звездам за столом — по вязаной игрушке», — пояснил Сергей.

омич на шоу Андрея Малаховаомич на шоу Андрея Малахова
омич на шоу Андрея Малаховаомич на шоу Андрея Малахова
омич на шоу Андрея Малаховаомич на шоу Андрея Малахова
омич на шоу Андрея Малаховаомич на шоу Андрея Малахова
омич на шоу Андрея Малаховаомич на шоу Андрея Малахова
омич на шоу Андрея Малахова
Фото: предоставлено Городу55
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