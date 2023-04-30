«В шоке были все». Омский таксист спел на шоу Андрея Малахова

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Сергей Макаров поделился с Городом55 историей о том, как он съездил на шоу к Андрею Малахову «Песни от всей души». Вечером 22 апреля омичу позвонил редактор программы и пригласил в Москву на съемки.
«В шоке были все: я, жена, теща, мама. В редакцию поступило множество писем с просьбой пригласить меня в качестве героя», — вспоминает Сергей. Он поведал редактору о своей жизни, карьере и местах работы. В киностудию имени Горького пригласили 27 апреля. Омич поехал вместе с мамой и женой.
«Съемки прошли на „ура“. Вручил я Андрею много подарков от своих коллег и от себя», — рассказал наш собеседник. Сам он родом из села Новосанжаровка Русско-Полянского района. С 2008 года живет в Омске.
В программе «Песни от всей души» Сергей Макаров исполнил песню Алексея Петрухина «В родных местах», а позже вместе с мамой они спели омскую «Погас закат над Иртышом».
Герой программы имеет высшее режиссерское образование, окончил ОмГУ, мультиинструменталист и вокалист. Сейчас работает солистом в ансамбле полиции Омской области, в Сибирском хореографическом ансамбле «Русь», в ансамбле цыганской песни «Романэс», а также в ансамбле «Хорошее настроение» Областного дома ветеранов. Впрочем, и это не весь послужной список омича.
«Работаю в такси. А хобби у меня: вяжу крючком игрушки и кошачьи домики. Один домик подарил Андрею Малахову, а каждому гостю и звездам за столом — по вязаной игрушке», — пояснил Сергей.