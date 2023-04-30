Слабый ветер и жаркие будни. Какая погода ждет омичей в мае

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Днем 1 мая температура воздуха составит +10…+15 градусов. Осадков не ожидается. В отдельных районах порывы ветра достигнут 17 метро в секунду.
В ночь на 2 мая резко похолодает до -7. Ветер: от 4 до 9 метров в секунду. Потеплеет во вторник днем: +10…+15 градусов. Осадков не прогнозируют.
3 мая столбик термометра днем поднимется до +20 градусов. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС.