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Published Сегодня, 08:02

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Слабый ветер и жаркие будни. Какая погода ждет омичей в мае

30 апреля 2023, 08:02
Фото: 1MI
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В Омске стихнет ветер и потеплеет до +20

Опасаться штормового ветра осталось недолго.

Днем 1 мая температура воздуха составит +10…+15 градусов. Осадков не ожидается. В отдельных районах порывы ветра достигнут 17 метро в секунду.

В ночь на 2 мая резко похолодает до -7. Ветер: от 4 до 9 метров в секунду. Потеплеет во вторник днем: +10…+15 градусов. Осадков не прогнозируют.

3 мая столбик термометра днем поднимется до +20 градусов. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС.

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прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС
#Погода#Прогноз#Потепление#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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