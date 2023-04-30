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Хоценко поручил убрать мусор после субботников с омских улиц

30 апреля 2023, 06:57
Фото: 1MI
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Акцент сделал на улице Доковская.

Врио губернатора опубликовал в своем телеграм-канале обращение к подписчикам: «Сейчас по улице Доковской проехал. Вот они, итоги субботника. Такое в Омске не допустимо».

Виталий Хоценко обнаружил множество мешков с мусором после субботника, пакеты стоят вдоль проезжей части. О подобных проблемах часто сообщают горожане в соцсетях.

Мэру Сергею Шелесту и министру природных ресурсов Илье Лобову поставлена задача — вместе с регоператором «Магнит» привести в порядок Доковскую улицу.

Напомним, ранее в регионе прошел оперштаб по пожарам:

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#Мусор#Уборка#Субботник#Общество#Город#Новости#Омск#Виталий Хоценко#Сергей шелест#Илья Лобов
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