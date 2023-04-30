Хоценко поручил убрать мусор после субботников с омских улиц

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
Врио губернатора опубликовал в своем телеграм-канале обращение к подписчикам: «Сейчас по улице Доковской проехал. Вот они, итоги субботника. Такое в Омске не допустимо».
Виталий Хоценко обнаружил множество мешков с мусором после субботника, пакеты стоят вдоль проезжей части. О подобных проблемах часто сообщают горожане в соцсетях.
Мэру Сергею Шелесту и министру природных ресурсов Илье Лобову поставлена задача — вместе с регоператором «Магнит» привести в порядок Доковскую улицу.
Напомним, ранее в регионе прошел оперштаб по пожарам: