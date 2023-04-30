10 тысяч «квадратов». В Омской области загорелось садовое товарищество

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Омской области пожар разгорелся в садовом товариществе «Половинка», что в Андреевском сельском поселении Омского района. Сообщение о возгорании поступило 30 апреля в 15:52.
Горела сухая трава. Огонь перешел на 13 нежилых строений. В 17:44 пожар локализовали. Площадь — 10 тысяч квадратных метров, из которых 9 530 сухостоя.
К тушению привлекли 37 человек и 11 единиц спецтехники, в том числе от МЧС России — 31 человек и 8 машин. Открытое горение ликвидировали в 18:40.
Напомним, сегодня в регионе прошел оперштаб по пожарам.