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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

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Updated Сегодня, 13:21

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10 тысяч «квадратов». В Омской области загорелось садовое товарищество

30 апреля 2023, 13:04
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
ликвидация пожара

Пожар произошел в садовом товариществе Омского района

Огонь охватил 13 нежилых строений.

В Омской области пожар разгорелся в садовом товариществе «Половинка», что в Андреевском сельском поселении Омского района. Сообщение о возгорании поступило 30 апреля в 15:52.

Горела сухая трава. Огонь перешел на 13 нежилых строений. В 17:44 пожар локализовали. Площадь — 10 тысяч квадратных метров, из которых 9 530 сухостоя.

К тушению привлекли 37 человек и 11 единиц спецтехники, в том числе от МЧС России — 31 человек и 8 машин. Открытое горение ликвидировали в 18:40.

пожар в СТ Половинкапожар в СТ Половинка
пожар в СТ Половинка
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Напомним, сегодня в регионе прошел оперштаб по пожарам.

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#Пожары#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#ГУ МЧС по Омской области#Омский район#Омская область
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