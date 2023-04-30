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В Омской области приобретут жилье для пострадавших от пожаров

30 апреля 2023, 08:10
Фото: 1MI
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В Крутинском районе — 11 домов, в Тюкалинском — шесть.

На оперштабе по ЧС врио губернатора поручил главам районов Омской области помочь с жильем тем, кто пострадал от пожаров. Минерализованные полосы вокруг населенных пунктов увеличиваются сегодня: с 10 до 20 метров.

«Если произошел пожар, в течение суток необходимо восстанавливать все коммуникации — линии электропередач, газовое хозяйство. Что касается выплат, деньги пострадавшие жители также должны получать в сжатые сроки», — отметил Виталий Хоценко.

В Крутинском районе жители получили первые выплаты. Теперь необходимо приобрести 11 домов. В Тюкаленском районе нужно купить шесть жилых зданий. Деньги пострадавшим тоже уже перевели.

Опасения вызывает Называевский район, там продолжается открытое возгорание, огонь охватывает болота и труднодоступные места. Также пламя подступает со стороны Тюменской области. На местах работают спасатели.

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#Пожары#Погорельцы#Жилье#Общество#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#Омск#Омская область#Тюменская область#Виталий Хоценко
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