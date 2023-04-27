Снимали в Москве и Омске. Вышел сериал про основателя агентства для пожилых людей

Игорь Гавар основал «Олдушку» в 2016 году. Это первое в России модельное агентство для тех, кому за 50. Игорь окончил ОГИС по направлению «дизайн интерьера», но вскоре понял, что его больше интересует дизайн костюма. Сейчас агентство базируется в Москве и имеет филиалы в нескольких городах.