Снимали в Москве и Омске. Вышел сериал про основателя агентства для пожилых людей

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
История омича Игоря Гавара и модельного агентства для пожилых людей «Олдушка» легли в основу документального сериала «Дедлайн», он вышел на одной из онлайн-платформ. Об этом рассказал сам герой сериала в социальных сетях.
По словам Игоря, съемки шли 2 года 8 месяцев. Всего было отснято 300 часов материала. Изначально планировалось создать полнометражный фильм, но решили сделать 7-серийный сериал. Завершающий эпизод «Босс» рассказывает о создателе агентства Игоре Гаваре.
«Мой съемочный план включал 12 смен и 20 локаций. Снимали в Москве и Омске. Дома у меня и у бабушки. В СИБНИИСХОЗе, любимом районе, где я родился и вырос. На танцплощадке в Сокольниках. На блошинном рынке в Измайлово. В палеонтологическом музее на фоне динозавров. В большой белой студии на фоне гробов», — рассказал Игорь.
«Портрет поколения зрелого возраста, которое в большинстве своем почему-то принято списывать со счетов. Однако это колоссальное заблуждение, и авторы документального сериала искореняют этот стереотип. Сегодня пожилые люди нередко становятся героями резонансных социальных и рекламных кампаний, появляются на обложках журналов, снимаются в кино», — так описан сериал на платформе «Кинопоиск».
Игорь Гавар основал «Олдушку» в 2016 году. Это первое в России модельное агентство для тех, кому за 50. Игорь окончил ОГИС по направлению «дизайн интерьера», но вскоре понял, что его больше интересует дизайн костюма. Сейчас агентство базируется в Москве и имеет филиалы в нескольких городах.