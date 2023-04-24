В Омске соберут оргкомитет Победы

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В Омске соберут организационный комитет Победы, который займется вопросами подготовки к 9 Мая. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Поручил собрать оргкомитет Победы. Вместе проведем заседание, обсудим все вопросы, включая безопасность на мероприятиях. К подготовке праздника привлечем и ветеранские организации. Как и говорил, Парад Победы в Омске проведем обязательно. Почтим память героев Великой Отечественной войны и окажем уважение нашим ветеранам», — написал Хоценко.
Врио губернатора также дал поручения главам округов и районов привести в порядок мемориалы, проверить состояние памятных мест.
Ранее Город55 сообщал, что генеральная репетиция парада Победы состоится в Омске 6 мая. Расчеты пройдут по Соборной площади с 20:00 до 24:00. Также стало известно об отмене шествия «Бессмертного полка». Причина — «соображения безопасности». Шествия не будет, но фотографии героев загрузить на сайт «Бессмертного полка России» по-прежнему можно.