В Омске соберут оргкомитет Победы

Ранее Город55 сообщал, что генеральная репетиция парада Победы состоится в Омске 6 мая. Расчеты пройдут по Соборной площади с 20:00 до 24:00. Также стало известно об отмене шествия «Бессмертного полка». Причина — «соображения безопасности». Шествия не будет, но фотографии героев загрузить на сайт «Бессмертного полка России» по-прежнему можно.