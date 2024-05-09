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Парад Победы

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2024
Танцы африканцев, танки и четкий строй. Показываем, как в Омске прошел Парад Победы
9 мая, 08:27
Африканские студенты в Омске исполнили национальный танец после Парада Победы
9 мая, 06:42
Образ ко Дню Победы. В Омске пожарный Василий на каланче переоделся в военную форму
7 мая, 08:20
В Омской области и еще 10 регионах России одновременно зажгут Вечный огонь
6 мая, 08:36
В Омске для проведения парада Победы перекроют улицы. Публикуем список
25 апреля, 05:19
Повременим. В Омске не будут организовывать салют в честь Дня Победы
О решении не проводить салют 9 Мая рассказал Виталий Хоценко, губернатор уверил, что салют запустят тогда, когда домой вернуться бойцы СВО.
17 апреля, 09:54
В Омске на Соборной площади в честь 9 мая состоится парад Победы
4 апреля, 08:52
2023
Парад, «Бессмертный полк» и ретроспектива. День Победы в Омске
9 мая 2023, 13:41
Парад Победы на Соборной площади пришли посмотреть 10 тысяч омичей
В торжественном построении принял участие 21 парадный расчет.
9 мая 2023, 08:29
В Омске в субботу автобусы изменят свой маршрут из-за репетиции парада Победы
Троллейбусы по маршрутам № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16 отменят в вечерние часы.
5 мая 2023, 08:19
Омичам рассказали, как пройдет празднование Дня Победы
3 мая 2023, 11:57
В Омске соберут оргкомитет Победы
На заседании обсудят все вопросы предстоящего праздника 9 Мая.
24 апреля 2023, 09:00

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