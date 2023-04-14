«Победный» салют. В Омске нашли организатора фейерверка на 9 мая

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В Омске определились с компанией, которая организует в этом году праздничный салют на 9 мая. По данным портала госзакупок, победителем торгов стало ООО «Пиротехнический двор», принадлежащее Владимиру Балинскому.
Компания не первый год занимается организацией салютов в нашем городе. В этот раз она оказалась единственной, кто подал заявку на конкурс. Контракт с ООО «Пиротехнический двор» заключат по начальной (максимальной) цене — 3 млн рублей.
Напомним, что салют в этом году на День Победы решили запустить в 22.00 часов сразу из трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы (1581 залп), напротив набережной Тухачевского (1572 залпа) и напротив Советского парка (547 залпов). Фейерверк 9 мая продлится 10 минут.
В обязанности фирмы помимо организации салюта также входит обеспечение безопасности смотровых площадок и утилизация отходов после проведения фейрверка.
Кстати, ко Дню Победы омские ветераны получат региональные выплаты. Назначают их автоматически, поэтому никаких заявлений подавать не нужно. О суммах выплат для различных категорий Город55 рассказывал здесь: