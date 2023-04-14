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«Победный» салют. В Омске нашли организатора фейерверка на 9 мая

14 апреля 2023, 04:29
Фото: 1MI
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Стало известно, кто запустит салют в Омске на 9 мая за 3 миллиона рублей

Компания оказалась единственной, кто подал заявку на аукцион.

В Омске определились с компанией, которая организует в этом году праздничный салют на 9 мая. По данным портала госзакупок, победителем торгов стало ООО «Пиротехнический двор», принадлежащее Владимиру Балинскому.

Компания не первый год занимается организацией салютов в нашем городе. В этот раз она оказалась единственной, кто подал заявку на конкурс. Контракт с ООО «Пиротехнический двор» заключат по начальной (максимальной) цене — 3 млн рублей.

Напомним, что салют в этом году на День Победы решили запустить в 22.00 часов сразу из трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы (1581 залп), напротив набережной Тухачевского (1572 залпа) и напротив Советского парка (547 залпов). Фейерверк 9 мая продлится 10 минут.

В обязанности фирмы помимо организации салюта также входит обеспечение безопасности смотровых площадок и утилизация отходов после проведения фейрверка.

Кстати, ко Дню Победы омские ветераны получат региональные выплаты. Назначают их автоматически, поэтому никаких заявлений подавать не нужно. О суммах выплат для различных категорий Город55 рассказывал здесь:

От 2 до 12 тысяч. Омские ветераны к 9 Мая получат выплаты из областного бюджета
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#Юлия Истомина#9 мая#Салют#День Победы#Фейерверк#Аукцион#Город#Общество#Новости#Омск
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