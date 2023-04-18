В Омской области отменили шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Шествия в честь патриотической акции «Бессмертный полк», традиционно проходящего в День Победы, в этом году не будет. Его отменили по всей стране, в том числе и в Омской области.
«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — сообщила сегодня, 18 апреля, агентству «INTERFAX» пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.
Вместо шествия организаторы предлагают разместить портреты ветеранов на машине, либо на одежде.
В прошлом году акция прошла в традиционном формате — в виде шествия. По подсчетам правительства Омской области, в патриотической акции приняли участие 168 тысяч омичей. Из них 101 тысяча человек прошла в колонне по главным улицам Омска, еще 67 тысяч жителей присоединились к акции в муниципальных районах региона.
В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» проходил в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.