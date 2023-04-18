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В Омской области отменили шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая

18 апреля 2023, 09:37
Фото: 1MI
В 2020 и 2021 годах Бессмертный полк проходил в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса
В пресс-службе движения рассказали, что таким образом хотят расширить традиционный формат.

Шествия в честь патриотической акции «Бессмертный полк», традиционно проходящего в День Победы, в этом году не будет. Его отменили по всей стране, в том числе и в Омской области.

«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — сообщила сегодня, 18 апреля, агентству «INTERFAX» пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

Вместо шествия организаторы предлагают разместить портреты ветеранов на машине, либо на одежде.  

В прошлом году акция прошла в традиционном формате — в виде шествия. По подсчетам правительства Омской области, в патриотической акции приняли участие 168 тысяч омичей. Из них 101 тысяча человек прошла в колонне по главным улицам Омска, еще 67 тысяч жителей присоединились к акции в муниципальных районах региона.

В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» проходил в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

К шествию «Бессмертный полк» в Омской области присоединилось рекордное число жителей
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Десятки тысяч омичей прошли в «Бессмертном полку» в Омске
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#Евгений Игишев#Бессмертный полк#9 мая#День Победы#День Победы в Омске#Общество#Город#Омск#Омская область
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