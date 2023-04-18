В Омской области отменили шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая

В прошлом году акция прошла в традиционном формате — в виде шествия. По подсчетам правительства Омской области, в патриотической акции приняли участие 168 тысяч омичей. Из них 101 тысяча человек прошла в колонне по главным улицам Омска, еще 67 тысяч жителей присоединились к акции в муниципальных районах региона.