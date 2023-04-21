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Published Сегодня, 03:42
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Временный руководитель региона Виталий Хоценко поделился в своем телеграм-канале о принятом властями решении по поводу парада на 9 Мая. Несмотря на сообщения об отмене мероприятия в нескольких регионах, в Омске намерены его проводить. Традиционно парад состоится на Соборной площади 9 мая.
Как стало известно Городу55, генеральная репетиция парада Победы пройдет в Омске 6 мая. Расчеты пройдут по Соборной площади с 20:00 до 24:00.
Ранее организаторы «Бессмертного полка» сообщили, что проводят акцию в этом году в новых форматах. Причина — «соображения безопасности». Шествия не будет, но фотографии героев загрузить на сайт «Бессмертного полка России» по-прежнему можно.
Портреты принимаются в срок до 30 апреля. В День Победы их будут транслироваться на медиафасадах и центральных телеканалах страны. Также вместо традиционного формата участникам предлагают разместить портреты ветеранов на машине, либо на одежде.
Город55 писал также о местах проведения салюта на 9 Мая. Фейерверк будут запускать из трех точек в городе, а начало шоу запланировано на 22:00. Представление продлится десять минут.