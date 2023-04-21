Новое кладбище, застройка Омской крепости и лесные пожары. Омск сегодня

По информации «Авиалесохраны», по состоянию на 21 апреля в Омской области зарегистрировано 24 лесных пожара. Огонь бушует на площади в 243.4 гектара. При этом еще во вторник в регионе было всего 7 лесных возгораний, но с наступлением теплой погоды их количество утроилось.