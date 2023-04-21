Новое кладбище, застройка Омской крепости и лесные пожары. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Новость №1. На строительство нового Западного кладбища выделили 247 млн рублей
В Омске объявили торги на строительство Западного кладбища. Заказчиком работ выступает депстрой городской администрации. На работы по строительству нового кладбища направили 247 284 783,17 рублей. Из них, согласно смете, 4 млн заложили на непредвиденные расходы. На новом кладбище можно будет разместить более 3700 могил. Помимо этого запланировано строительство поста охраны.
Новость №2. Кто и как застраивает Омскую крепость
Споры вокруг возможной застройки элитным жильем исторической части Омской крепости и территории бывшей ТЭЦ-1 не утихают. Речь идет о трех земельных участках. Омские архитекторы и краеведы бьют тревогу и уже, казалось бы, добрались до президента Путина, пытаясь отстоять культурное и историческое наследие города. Город55 рассказывает, кто планирует застроить Омскую крепость и как обращение омских архитекторов восприняли в столице.
Новость №3. В Омской области бушует 24 лесных пожара
По информации «Авиалесохраны», по состоянию на 21 апреля в Омской области зарегистрировано 24 лесных пожара. Огонь бушует на площади в 243.4 гектара. При этом еще во вторник в регионе было всего 7 лесных возгораний, но с наступлением теплой погоды их количество утроилось.