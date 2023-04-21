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Новое кладбище, застройка Омской крепости и лесные пожары. Омск сегодня

21 апреля 2023, 14:00
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. На строительство нового Западного кладбища выделили 247 млн рублей

В Омске объявили торги на строительство Западного кладбища. Заказчиком работ выступает депстрой городской администрации. На работы по строительству нового кладбища направили 247 284 783,17 рублей. Из них, согласно смете, 4 млн заложили на непредвиденные расходы. На новом кладбище можно будет разместить более 3700 могил. Помимо этого запланировано строительство поста охраны.

В Омске на строительство нового Западного кладбища выделили 247 млн рублей
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Новость №2. Кто и как застраивает Омскую крепость

Споры вокруг возможной застройки элитным жильем исторической части Омской крепости и территории бывшей ТЭЦ-1 не утихают. Речь идет о трех земельных участках. Омские архитекторы и краеведы бьют тревогу и уже, казалось бы, добрались до президента Путина, пытаясь отстоять культурное и историческое наследие города. Город55 рассказывает, кто планирует застроить Омскую крепость и как обращение омских архитекторов восприняли в столице.

Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом
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Новость №3. В Омской области бушует 24 лесных пожара

По информации «Авиалесохраны», по состоянию на 21 апреля в Омской области зарегистрировано 24 лесных пожара. Огонь бушует на площади в 243.4 гектара. При этом еще во вторник в регионе было всего 7 лесных возгораний, но с наступлением теплой погоды их количество утроилось.

В Омской области бушует 24 лесных пожара
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