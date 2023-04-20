Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Споры вокруг возможной застройки элитным жильем исторической части Омской крепости и территории бывшей ТЭЦ-1 не утихают. Омские архитекторы и краеведы бьют тревогу и уже, казалось бы, добрались до президента Путина, пытаясь отстоять культурное и историческое наследие города.
В октябре прошлого года члены омского отделения ВООПиК направили обращение президенту Владимиру Путину, теперь уже экс-губернатору Александру Буркову и мэру города Сергею Шелесту. Недавно краеведам все-таки пришел ответ из приемной президента РФ. Город55 рассказывает, кто планирует застроить Омскую крепость и как обращение омских архитекторов восприняли в столице.
Речь идет о трех земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:040115:3, 55:36:040115:2003, 55:36:040115:3147.
Земельным участком под бывшей ТЭЦ-1 с кадастровым номером 55:36:040115:3147 владеет московское АО «Центр строительных проектов». С 2010 года «Центром строительных проектов» руководит Марина Файзеева. Ее часто связывают с бизнес-интересами семьи депутата Госдумы Игоря Антропенко. Так, например, Файзеева работает директором в принадлежащих семье Антропенко компаниях — ООО «Управляющая компания „Статус“ и ООО „Центр логистики и поставок“.
В границах земельного участка находится здание мастерских по улице П. Некрасова, 1, вместо которого «Центр строительных проектов» собирается возводить культурно-развлекательный комплекс. Компания, кстати, обращалась в депархитектуры за разрешением на увеличение максимальной высоты зданий до 30 метров. В итоге разрешили возводить постройки не выше 22 метров.
Второй земельный участок с кадастровым номером 55:36:040115:2003. В 2016 году там разрешили построить апарт-отель, возводит его АО «Бизнес-Технологии», аффилированное с Омским агрегатным заводом. Согласно проектной документации, апарт-отель будет иметь сложную форму и переменную этажность от 6 до 12 этажей. Отметим, что от завода в Омске заседает сразу трое депутатов: Дмитрий Шишкин и Игорь Попов в Заксобрании и Максим Астафьев в Горсовете.
И, наконец, на третьем земельном участке с кадастровым номером 55:36:040115:3 уже стоит шестиэтажный жилой дом (изначально он планировался как административное здание). Застройщиком объекта на улице Победы, дом 5, корпус 1 являлось ООО «Проектно-строительное объединение „Архитектурно-строительный комплекс“. Компанию зарегистрировали еще в 2003 году, с 2014 года директором в ней значится Андрей Рудаев.
Ранее «ПСО „АСК“» принадлежало депутату Заксобрания Омской области Валерию Кокорину через ряд контролируемых физических и юридических лиц. С 14 марта 2017 года ее владельцами стали Виктор Костенко (50% уставного капитала), Рушания Соколова (20% уставного капитала) и ООО «Стройхозторг».
ВООПиК не отрицает, что строительство на прибрежной части Омской крепости велось и раньше, но делалось это более-менее тактично: сохранялась высотность и не нарушалась сеть крепостных улиц.
«Время не очень почтительно обошлось с крепостью, в первую очередь как с фортификационным сооружением: крепостные валы утрачены (их береговая линия еще может быть воссоздана), большая часть объектов перестроены или снесены, а на их месте стоят здания различных эпох и стилей», — отмечает архитектор и председатель омского областного отделения ВООПиК Никита Шалмин.
Основные проблемы застройки исторического центра, по мнению архитекторов, следующие:
«В восточной части этой зоны, на первой береговой линии, возник пятиэтажный жилой дом, первоначальное назначение — что-то типа апарт-отеля. В настоящее время рядом с ним, с перекрытием ул. Достоевского, строится уже 11-этажный апарт-отель, в перспективе также, скорее всего, жилой дом. Ранее ул. Достоевского — восточная граница крепостного плаца, выходила на береговую линию, теперь упирается во двор апарт-отеля, в загрузку его ресторана», — сообщает Никита Шалмин.
По его мнению, Воскресенский сквер таким образом просто превратится в придомовой палисадник.
И это далеко не первый раз, когда планы застройщиков вызывают возмущение. Проект застройки земли бывшей ТЭЦ-1 тоже рассердил архитекторов и городские власти. 17 февраля 2022 года на архитектурно-градостроительном совете мэр Омска Сергей Шелест отправил его на пересмотр. Главными проблемами концепции оказались недостаток открытого пространства и высокая плотность застройки без предусмотренной зеленой зоны.
«Пространство должно стать открытым — во всех смыслах. Это принципиальный момент. Историческое здание ТЭЦ-1 (это архитектурный памятник) нельзя закрывать новыми домами. На него должна сохраняться перспектива со стороны улиц Музейной и Карла Либкнехта. Никаких шлагбаумов, заборов и прочих ограждений!» — высказался в феврале 2022 года Шелест.
Все это побудило архитекторов действовать: им пришлось собрать подписи омичей и обратиться с жалобами прямо к Владимиру Путину.
Ответ, подготовленный консультантом департамента по обеспечению деятельности приемной президента РФ по приему граждан Л. Ворониной, пришел в конце марта 2023-го. По сути, он просто представляет собой некую хронологию событий по трем земельным участкам с кадастровыми номерами 55:36:040115:3, 55:36:040115:2003, 55:36:040115:3147. Хотя эта информация и так была известна архитекторам и ничего нового не проясняет. Самое обидное, что даже своего отношения к застройке исторической части города авторы ответа никак не показывают.
«Рассматриваемые земельные участки определяются в территориальной зоне исторической застройки с возможностью размещения жилой застройки средней этажности ИЗ-2/28. Зона исторической застройки включает в себя территории, на которых расположены объекты культурного наследия, включая выявленные объекты культурного наследия, объекты исторической застройки, не являющиеся объектами культурного наследия. Зона предназначена для максимального сохранения своеобразия архитектурно-градостроительного ландшафта, архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизации и капремонта, реставрации и приспособления для современного использования объектов культурного наследия», — говорится в ответе аппарата администрации президента РФ.
Единственное, на что обратили внимание в ведомстве, это на третий участок, который застраивает в прошлом аффилированная с Кокориным компания. В ответе из АП утверждается, что корректировка исходной документации по дому на улице Победы не проводилась. То есть по документам это все еще должно быть административное здание. Сам же дом ввели в эксплуатацию в октябре 2008 года.
«В настоящее время нормами действующего законодательства РФ процедура согласования строительства отдельных объектов капитального строительства и одобрение Архитектурно-градостроительного совета г. Омска на стадии выдачи разрешения на строительство не предусмотрена», — говорится в заключении ответа от приемной президента.
Проще говоря, если разрешение выдано, мнение архитектурного совета в целом можно и не учитывать. На этом содержательная часть ответа из Москвы заканчивается.
Ранее члены омского отделения ВООПиК совместно с архитекторами настаивали на необходимости разработать историко-культурный план, проект предмета охраны и использования территории исторического центра и воссоздать береговую линию крепостных валов. Но все это игнорируется администрацией и облправительством.
Архитекторы представили свое видение использования участков у ТЭЦ-1. Вместо кварталов с элитным жильем и торгово-развлекательного центра они предложили разместить здесь национально-культурные подворья, центр воинской доблести и арт-центр. Вокруг ТЭЦ-1, по их мнению, можно было бы организовать городскую площадь и фестивальный центр «Омская крепость».
«Уважаемые руководители, мы обращаемся к вам с просьбой воздействовать на ситуацию с застройкой и использованием омского исторического центра с целью не допустить превращения символа города, его главного общественно значимого пространства в жилой „псевдоевропейский“ микрорайон», — написали представители омского отделения ВООПиК.
Выходом из сложившейся ситуации архитекторы видят остановку строительства апарт-отеля и проектирования развлекательного центра и жилых кварталов рядом с ТЭЦ-1. Второе их предложение касается пересмотра правовых и финансовых механизмов реализации выработанных решений.
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На текущий момент строительство апарт-ателя продолжается, от застройки территории ТЭЦ-1 элитными домами никто не отказывается. Несмотря на возмущение ВООПиК, формально все разрешения и другие документы застройщиками получены и никаких нарушений нет. Получается, что все идет правильно и законно, вот только результатом этих законных процессов станет потеря исторического центра города для всех омичей.
Сейчас краеведы подготовили письмо на имя врио губернатора Виталия Хоценко, в котором вновь пересказали свои мысли. Так они надеются в очередной раз привлечь внимание общественности к застройке исторической части Омска.