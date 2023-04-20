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Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом

20 апреля 2023, 10:19
Фото: Администрация Омска
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Омские архитекторы и краеведы продолжают защищать территорию Омской крепости от застройки элитной недвижимостью. Удалось ли им это — разбираемся в материале Города55.

Споры вокруг возможной застройки элитным жильем исторической части Омской крепости и территории бывшей ТЭЦ-1 не утихают. Омские архитекторы и краеведы бьют тревогу и уже, казалось бы, добрались до президента Путина, пытаясь отстоять культурное и историческое наследие города.

В октябре прошлого года члены омского отделения ВООПиК направили обращение президенту Владимиру Путину, теперь уже экс-губернатору Александру Буркову и мэру города Сергею Шелесту. Недавно краеведам все-таки пришел ответ из приемной президента РФ. Город55 рассказывает, кто планирует застроить Омскую крепость и как обращение омских архитекторов восприняли в столице.

А кто строит-то?

Речь идет о трех земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:040115:3, 55:36:040115:2003, 55:36:040115:3147.

Земельным участком под бывшей ТЭЦ-1 с кадастровым номером 55:36:040115:3147 владеет московское АО «Центр строительных проектов». С 2010 года «Центром строительных проектов» руководит Марина Файзеева. Ее часто связывают с бизнес-интересами семьи депутата Госдумы Игоря Антропенко. Так, например, Файзеева работает директором в принадлежащих семье Антропенко компаниях — ООО «Управляющая компания „Статус“ и ООО „Центр логистики и поставок“.

В границах земельного участка находится здание мастерских по улице П. Некрасова, 1, вместо которого «Центр строительных проектов» собирается возводить культурно-развлекательный комплекс. Компания, кстати, обращалась в депархитектуры за разрешением на увеличение максимальной высоты зданий до 30 метров. В итоге разрешили возводить постройки не выше 22 метров.

Фото: Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты Омской области

Второй земельный участок с кадастровым номером 55:36:040115:2003. В 2016 году там разрешили построить апарт-отель, возводит его АО «Бизнес-Технологии», аффилированное с Омским агрегатным заводом. Согласно проектной документации, апарт-отель будет иметь сложную форму и переменную этажность от 6 до 12 этажей. Отметим, что от завода в Омске заседает сразу трое депутатов: Дмитрий Шишкин и Игорь Попов в Заксобрании и Максим Астафьев в Горсовете.

Фото: Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты Омской области

И, наконец, на третьем земельном участке с кадастровым номером 55:36:040115:3 уже стоит шестиэтажный жилой дом (изначально он планировался как административное здание). Застройщиком объекта на улице Победы, дом 5, корпус 1 являлось ООО «Проектно-строительное объединение „Архитектурно-строительный комплекс“. Компанию зарегистрировали еще в 2003 году, с 2014 года директором в ней значится Андрей Рудаев.

Фото: Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты Омской области

Ранее «ПСО „АСК“» принадлежало депутату Заксобрания Омской области Валерию Кокорину через ряд контролируемых физических и юридических лиц. С 14 марта 2017 года ее владельцами стали Виктор Костенко (50% уставного капитала), Рушания Соколова (20% уставного капитала) и ООО «Стройхозторг».

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Высотки и шлагбаумы

ВООПиК не отрицает, что строительство на прибрежной части Омской крепости велось и раньше, но делалось это более-менее тактично: сохранялась высотность и не нарушалась сеть крепостных улиц.

«Время не очень почтительно обошлось с крепостью, в первую очередь как с фортификационным сооружением: крепостные валы утрачены (их береговая линия еще может быть воссоздана), большая часть объектов перестроены или снесены, а на их месте стоят здания различных эпох и стилей», — отмечает архитектор и председатель омского областного отделения ВООПиК Никита Шалмин.

Основные проблемы застройки исторического центра, по мнению архитекторов, следующие:

  • Большое количество частных землевладений на землях общего пользования, появившихся в результате приватизации госпредприятий.
  • Несоблюдение этажности и каких-либо общественных процедур.
«В восточной части этой зоны, на первой береговой линии, возник пятиэтажный жилой дом, первоначальное назначение — что-то типа апарт-отеля. В настоящее время рядом с ним, с перекрытием ул. Достоевского, строится уже 11-этажный апарт-отель, в перспективе также, скорее всего, жилой дом. Ранее ул. Достоевского — восточная граница крепостного плаца, выходила на береговую линию, теперь упирается во двор апарт-отеля, в загрузку его ресторана», — сообщает Никита Шалмин.
План объектов, которые находятся на территории Омской крепостиПлан объектов, которые находятся на территории Омской крепости
План объектов, которые находятся на территории Омской крепостиПлан объектов, которые находятся на территории Омской крепости
План объектов, которые находятся на территории Омской крепости
Фото: Предоставлено Городу55

По его мнению, Воскресенский сквер таким образом просто превратится в придомовой палисадник.

И это далеко не первый раз, когда планы застройщиков вызывают возмущение. Проект застройки земли бывшей ТЭЦ-1 тоже рассердил архитекторов и городские власти. 17 февраля 2022 года на архитектурно-градостроительном совете мэр Омска Сергей Шелест отправил его на пересмотр. Главными проблемами концепции оказались недостаток открытого пространства и высокая плотность застройки без предусмотренной зеленой зоны.

«Пространство должно стать открытым — во всех смыслах. Это принципиальный момент. Историческое здание ТЭЦ-1 (это архитектурный памятник) нельзя закрывать новыми домами. На него должна сохраняться перспектива со стороны улиц Музейной и Карла Либкнехта. Никаких шлагбаумов, заборов и прочих ограждений!» — высказался в феврале 2022 года Шелест.

Все это побудило архитекторов действовать: им пришлось собрать подписи омичей и обратиться с жалобами прямо к Владимиру Путину.

План застройки территории элитными домами, который разработали в Архитектурном бюро ASADOVПлан застройки территории элитными домами, который разработали в Архитектурном бюро ASADOV
План застройки территории элитными домами, который предложили в Архитектурном бюро ASADOVПлан застройки территории элитными домами, который предложили в Архитектурном бюро ASADOV
План застройки территории элитными домами, который разработали в Архитектурном бюро ASADOV
Фото: Предоставлено Городу55

А что там в администрации президента?

Ответ, подготовленный консультантом департамента по обеспечению деятельности приемной президента РФ по приему граждан Л. Ворониной, пришел в конце марта 2023-го. По сути, он просто представляет собой некую хронологию событий по трем земельным участкам с кадастровыми номерами 55:36:040115:3, 55:36:040115:2003, 55:36:040115:3147. Хотя эта информация и так была известна архитекторам и ничего нового не проясняет. Самое обидное, что даже своего отношения к застройке исторической части города авторы ответа никак не показывают.

«Рассматриваемые земельные участки определяются в территориальной зоне исторической застройки с возможностью размещения жилой застройки средней этажности ИЗ-2/28. Зона исторической застройки включает в себя территории, на которых расположены объекты культурного наследия, включая выявленные объекты культурного наследия, объекты исторической застройки, не являющиеся объектами культурного наследия. Зона предназначена для максимального сохранения своеобразия архитектурно-градостроительного ландшафта, архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизации и капремонта, реставрации и приспособления для современного использования объектов культурного наследия», — говорится в ответе аппарата администрации президента РФ.

Единственное, на что обратили внимание в ведомстве, это на третий участок, который застраивает в прошлом аффилированная с Кокориным компания. В ответе из АП утверждается, что корректировка исходной документации по дому на улице Победы не проводилась. То есть по документам это все еще должно быть административное здание. Сам же дом ввели в эксплуатацию в октябре 2008 года.

«В настоящее время нормами действующего законодательства РФ процедура согласования строительства отдельных объектов капитального строительства и одобрение Архитектурно-градостроительного совета г. Омска на стадии выдачи разрешения на строительство не предусмотрена», — говорится в заключении ответа от приемной президента.

Проще говоря, если разрешение выдано, мнение архитектурного совета в целом можно и не учитывать. На этом содержательная часть ответа из Москвы заканчивается.

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Предложения омских архитекторов

Ранее члены омского отделения ВООПиК совместно с архитекторами настаивали на необходимости разработать историко-культурный план, проект предмета охраны и использования территории исторического центра и воссоздать береговую линию крепостных валов. Но все это игнорируется администрацией и облправительством.

Архитекторы представили свое видение использования участков у ТЭЦ-1. Вместо кварталов с элитным жильем и торгово-развлекательного центра они предложили разместить здесь национально-культурные подворья, центр воинской доблести и арт-центр. Вокруг ТЭЦ-1, по их мнению, можно было бы организовать городскую площадь и фестивальный центр «Омская крепость».

Предложения членов ВООПиК по использованию территории Омской крепостиПредложения членов ВООПиК по использованию территории Омской крепости
Предложения членов ВООПиК по использованию территории Омской крепости
Фото: Предоставлено Городу55
«Уважаемые руководители, мы обращаемся к вам с просьбой воздействовать на ситуацию с застройкой и использованием омского исторического центра с целью не допустить превращения символа города, его главного общественно значимого пространства в жилой „псевдоевропейский“ микрорайон», — написали представители омского отделения ВООПиК.

Выходом из сложившейся ситуации архитекторы видят остановку строительства апарт-отеля и проектирования развлекательного центра и жилых кварталов рядом с ТЭЦ-1. Второе их предложение касается пересмотра правовых и финансовых механизмов реализации выработанных решений.

***

На текущий момент строительство апарт-ателя продолжается, от застройки территории ТЭЦ-1 элитными домами никто не отказывается. Несмотря на возмущение ВООПиК, формально все разрешения и другие документы застройщиками получены и никаких нарушений нет. Получается, что все идет правильно и законно, вот только результатом этих законных процессов станет потеря исторического центра города для всех омичей.

Сейчас краеведы подготовили письмо на имя врио губернатора Виталия Хоценко, в котором вновь пересказали свои мысли. Так они надеются в очередной раз привлечь внимание общественности к застройке исторической части Омска.

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