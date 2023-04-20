Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом

Единственное, на что обратили внимание в ведомстве, это на третий участок, который застраивает в прошлом аффилированная с Кокориным компания. В ответе из АП утверждается, что корректировка исходной документации по дому на улице Победы не проводилась. То есть по документам это все еще должно быть административное здание. Сам же дом ввели в эксплуатацию в октябре 2008 года.