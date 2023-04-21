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В Омске на строительство нового Западного кладбища выделили 247 млн рублей

21 апреля 2023, 04:25
Фото: 1MI
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Департамент строительства ищет компанию, которая займется строительными работами.

В Омске объявили торги на строительство Западного кладбища. Заказчиком работ выступает депстрой городской администрации. На работы по строительству нового кладбища направили 247 284 783,17 рублей. Из них, согласно смете, 4 млн заложили на непредвиденные расходы.

Заявки от компаний принимают до 11 мая. Победителя аукциона определят уже 16 мая 2023 года. Завершить строительство нужно будет до 31 июля 2024 года.

Напомним, новое кладбище появится на улице 7-я Москаленская в Кировском округе, недалеко от Ново-Кировского кладбища. Под Западное кладбище отвели два земельных участка с кадастровыми номерами 55:36:190 201:2896 и 55:36:190 201:2897.

Фото: Скриншот сайта Публичной кадастровой карты

Проектную документацию по заданию муниципального заказчика разрабатывало ООО ПЦ «Капитель».

«Объект капитального строительства „Строительство Западного кладбища“, строительство которого необходимо осуществить в соответствии с разрешением на строительство, градостроительным планом земельного участка, проектной документацией (шифр 33-2021/П), в отношении которой получено положительное заключение государственной экспертизы», — говорится в проекте контракта.

На новом кладбище можно будет разместить более 3700 могил. Помимо этого запланировано строительство поста охраны.

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#Юлия Истомина#Кладбище#Строительство#Подрядчик#Торги#Аукцион#Департамент строительства#Город#Новости#Омск
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