В Омской области бушует 24 лесных пожара

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По информации «Авиалесохраны», по состоянию на 21 апреля в Омской области зарегистрировано 24 лесных пожара. Огонь бушует на площади в 243.4 гектара.
При этом еще во вторник в регионе было всего 7 лесных возгораний, но с наступлением теплой погоды их количество утроилось.
Согласно карте мониторинга пожаров Scanex, самая тяжелая ситуация с лесными и природными пожарами сейчас на севере Омской области. В некоторых местах одномоментно насчитывается более 55 термоточек.
Напомним вчера из-за возгорания сухой травы в селе Бражниково Колосовского района дотла сгорели два дома и все хозпостройки.