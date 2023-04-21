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В Омской области бушует 24 лесных пожара

21 апреля 2023, 10:06
Фото: Город55
Огонь охватили площадь более 243 гектар
С наступлением теплых дней количество увеличилось в три раза.

По информации «Авиалесохраны», по состоянию на 21 апреля в Омской области зарегистрировано 24 лесных пожара. Огонь бушует на площади в 243.4 гектара.

При этом еще во вторник в регионе было всего 7 лесных возгораний, но с наступлением теплой погоды их количество утроилось.

Согласно карте мониторинга пожаров Scanex, самая тяжелая ситуация с лесными и природными пожарами сейчас на севере Омской области. В некоторых местах одномоментно насчитывается более 55 термоточек.

Наибольшее количество возгораний зафиксировано на севере областиНаибольшее количество возгораний зафиксировано на севере области
Наибольшее количество возгораний зафиксировано на севере области
Фото: Скрин с сервиса Сканекс

Напомним вчера из-за возгорания сухой травы в селе Бражниково Колосовского района дотла сгорели два дома и все хозпостройки.

Началось. В Омской области вместе с сухой травой сгорели два дома
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#Василий Попов#Пожары#ЧП#Лес#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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