В Омске в Родительский день перекроют часть улиц в центре города

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В Родительский день, 25 апреля, в Омске частично перекроют движение, сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00, но не коснутся общественного транспорта.
Проезд будет закрыт на следующих участках:
— по улице Бударина на участке от улицы Щербанева до улицы К. Либкнехта, включая парковочное пространство вблизи остановки «Ул. Бударина»;
— участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища.
Также на этих улицах будет запрещена парковка. Водителям предлагают пути объезда по улицам Гагарина и Ленина.
Также сегодня стало известно, что на улице Красных зорь частично запретят проезд на пять месяцев в связи с ремонтом: