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В Омске в Родительский день перекроют часть улиц в центре города

19 апреля 2023, 08:32
Фото: 1MI
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Ограничения будет действовать 25 апреля с 6:00 до 20:00.

В Родительский день, 25 апреля, в Омске частично перекроют движение, сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00, но не коснутся общественного транспорта.

Проезд будет закрыт на следующих участках:

— по улице Бударина на участке от улицы Щербанева до улицы К. Либкнехта, включая парковочное пространство вблизи остановки «Ул. Бударина»;
— участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища.

Также на этих улицах будет запрещена парковка. Водителям предлагают пути объезда по улицам Гагарина и Ленина.

Также сегодня стало известно, что на улице Красных зорь частично запретят проезд на пять месяцев в связи с ремонтом:

В Омске на пять месяцев запретят проезд на улице Красных Зорь
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#Евгений Игишев#Перекрытие#Перекрытие дорог#Перекрытие улиц#Родительский день#Город#Общество#Транспорт#Дороги#Омск#Омская область
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