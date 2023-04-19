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В Омске на пять месяцев запретят проезд на улице Красных Зорь

19 апреля 2023, 02:27
Фото: Город55
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Это необходимо, чтобы выполнить ремонтные работы.

Стало известно, что с 8 утра 11 мая на улицах Красных Зорь и 11-я Линия введут запрет на движение транспорта. Ограничение снимут только 15 октября в 20 часов.

Временные изменения будут действовать:

  • на участке от жилого дома 56 по улице Красных Зорь до пересечения с улицей Б. Хмельницкого;
  • от пересечения с улицей Б. Хмельницкого до жилого дома 64 по улице Красных Зорь;
  • от жилого дома 64 по улице Красных Зорь до дома 145 по улице 11-я Линия.
Фото: Пресс-центр администрации Омска

Проезд ограничивают, чтобы «Омские распределительные тепловые сети» провели ремонт на подземных инженерных коммуникациях. Автомобилистам в свою очередь нужно строго соблюдать введенные правила. Для этого в указанных местах установят дорожные знаки. Также там будут работать регулировщики. Пешеходам, разумеется, тоже стоит быть осторожными при переходе проезжей части.

Ранее в администрации города сообщали о перекрытии улицы Рождественского. Запрет вводят до конца апреля каждую субботу с 8 утра до 4 часов. Для проезда недоступен участок от здания 6 корпус 2 до здания 6 корпус 5 по улице Рождественского. Там решили проводить каждые выходные ярмарку. Как можно объехать перекрытую территорию, читайте ниже по ссылке.

Омичей предупредили о перекрытии улицы Рождественского по субботам для ярмарки
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#Алина Ясинская#Ремонтные работы#Ремонт#Ограничение движения#Транспорт#Город#Новости#Омск
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