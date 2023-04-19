Ранее в администрации города сообщали о перекрытии улицы Рождественского. Запрет вводят до конца апреля каждую субботу с 8 утра до 4 часов. Для проезда недоступен участок от здания 6 корпус 2 до здания 6 корпус 5 по улице Рождественского. Там решили проводить каждые выходные ярмарку. Как можно объехать перекрытую территорию, читайте ниже по ссылке.

