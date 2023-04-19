Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Стало известно, что с 8 утра 11 мая на улицах Красных Зорь и 11-я Линия введут запрет на движение транспорта. Ограничение снимут только 15 октября в 20 часов.
Временные изменения будут действовать:
Проезд ограничивают, чтобы «Омские распределительные тепловые сети» провели ремонт на подземных инженерных коммуникациях. Автомобилистам в свою очередь нужно строго соблюдать введенные правила. Для этого в указанных местах установят дорожные знаки. Также там будут работать регулировщики. Пешеходам, разумеется, тоже стоит быть осторожными при переходе проезжей части.
Ранее в администрации города сообщали о перекрытии улицы Рождественского. Запрет вводят до конца апреля каждую субботу с 8 утра до 4 часов. Для проезда недоступен участок от здания 6 корпус 2 до здания 6 корпус 5 по улице Рождественского. Там решили проводить каждые выходные ярмарку. Как можно объехать перекрытую территорию, читайте ниже по ссылке.