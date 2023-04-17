«Сила Сибири — 2» без Омской области. Газопровод в Китай построят в обход региона

Новый газопровод в Китай «Сила Сибири — 2» построят в обход Омской области. Как сообщает издание «РИА Томск», он будет проложен от Нового Уренгоя через Томскую область, Красноярский край и Монголию. Другим вариантом газопровода была магистраль Омск — Павлодар — Семей — Алашанькоу с ответвлением к Усть-Каменогорску.