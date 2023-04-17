«Сила Сибири — 2» без Омской области. Газопровод в Китай построят в обход региона

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири — 2» построят в обход Омской области. Как сообщает издание «РИА Томск», он будет проложен от Нового Уренгоя через Томскую область, Красноярский край и Монголию. Другим вариантом газопровода была магистраль Омск — Павлодар — Семей — Алашанькоу с ответвлением к Усть-Каменогорску.
Газопровод, протяженностью 2,6 тысячи километров, «Газпром» планирует построить к 2030 году. Его максимальная мощность должна составить 50 миллиардов кубов в год. Начало строительства ожидается в 2024 году.
Строительство газопровода могло бы увеличить поступление налоговых отчислений в региональный бюджет и увеличить количество рабочих мест.