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«Сила Сибири — 2» без Омской области. Газопровод в Китай построят в обход региона

17 апреля 2023, 09:20
Фото: 1MI
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Газопровод в Китай построят в обход Омской области, вопреки первоначальным планам

Строительство газопровода могло увеличить поступление налоговых отчислений в региональный бюджет и увеличить количество рабочих мест.

Новый газопровод в Китай «Сила Сибири — 2» построят в обход Омской области. Как сообщает издание «РИА Томск», он будет проложен от Нового Уренгоя через Томскую область, Красноярский край и Монголию. Другим вариантом газопровода была магистраль Омск — Павлодар — Семей — Алашанькоу с ответвлением к Усть-Каменогорску.

Газопровод, протяженностью 2,6 тысячи километров, «Газпром» планирует построить к 2030 году. Его максимальная мощность должна составить 50 миллиардов кубов в год. Начало строительства ожидается в 2024 году.

Строительство газопровода могло бы увеличить поступление налоговых отчислений в региональный бюджет и увеличить количество рабочих мест.

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#Евгений Игишев#Газопровод#Газпром#Китай#Томск#Бизнес#Экономика#Омск#Омская область
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