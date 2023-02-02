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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Торговля с соседями. Новый газопровод в Китай хотят тянуть из Омска

2 февраля 2023, 11:38
Фото: 1MI
иллюстрация

Из Омска хотят пустить магистральный газопровод в Китай через Казахстан

Республика Казахстан обсуждает с Россией строительство нескольких масштабных газопроводов. Омск — одно из возможных мест для размещения магистрали, которая в будущем соединит Россию, Казахстан и Китай.

Издание «Коммерсантъ» сообщило о том, как проходит обсуждение по поводу поставок газа в Казахстан из России. Для газификации северо-востока Казахстана и экспорта в Китай потребуется несколько газопроводов. Омск рассматривают как место начала одного из них. Если этот вариант «победит», то страны соединит магистраль Омск — Павлодар — Семей — Алашанькоу с ответвлением к Усть-Каменогорску.

«Технически мы предполагаем, что нам нужна труба, которая будет позволять прокачать порядка 10 млрд кубометров газа в год для газификации северо-востока и востока страны», — комментирует министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Переговоры о поставках идут давно. Сейчас обсуждение активизировалось из-за поиска новых рынков сбыта для России и скорого возможного дефицита газа в Казахстане. Камнем преткновения в обсуждении становится ресурсная база и стоимость импорта, так как в России даже внутренние тарифы выше казахстанских.

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#Дарья Зыкова#Омск#Строительство#Газопровод#Магистраль#Труба#Газ#Торговля#Поставки газа#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Казахстан
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