Торговля с соседями. Новый газопровод в Китай хотят тянуть из Омска

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Издание «Коммерсантъ» сообщило о том, как проходит обсуждение по поводу поставок газа в Казахстан из России. Для газификации северо-востока Казахстана и экспорта в Китай потребуется несколько газопроводов. Омск рассматривают как место начала одного из них. Если этот вариант «победит», то страны соединит магистраль Омск — Павлодар — Семей — Алашанькоу с ответвлением к Усть-Каменогорску.
«Технически мы предполагаем, что нам нужна труба, которая будет позволять прокачать порядка 10 млрд кубометров газа в год для газификации северо-востока и востока страны», — комментирует министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
Переговоры о поставках идут давно. Сейчас обсуждение активизировалось из-за поиска новых рынков сбыта для России и скорого возможного дефицита газа в Казахстане. Камнем преткновения в обсуждении становится ресурсная база и стоимость импорта, так как в России даже внутренние тарифы выше казахстанских.