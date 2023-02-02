Торговля с соседями. Новый газопровод в Китай хотят тянуть из Омска

Издание «Коммерсантъ» сообщило о том, как проходит обсуждение по поводу поставок газа в Казахстан из России. Для газификации северо-востока Казахстана и экспорта в Китай потребуется несколько газопроводов. Омск рассматривают как место начала одного из них. Если этот вариант «победит», то страны соединит магистраль Омск — Павлодар — Семей — Алашанькоу с ответвлением к Усть-Каменогорску.