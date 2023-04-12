Сотрудников Омского госуниверситета попросили отдать часть зарплаты в поддержку СВО

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В Омске сотрудники ОмГУ им. Ф. М. Достоевского пожаловались на сбор пожертвований в поддержку участников спецоперации.
Как стало известно Городу55, работникам вуза предлагают написать личное заявление на имя ректора Сергея Замятина о перечислении части зарплаты в размере одного рабочего дня в Омскую городскую общественную организацию «Союз ветеранов и ветеранских организаций г. Омска», которую возглавляет Евгений Долганев.
«Сотрудникам было предложено добровольно написать такое заявление. Подписывать ли его — решение индивидуальное», — рассказал корреспонденту Города55 один из сотрудников ОмГУ.
Наличие сборов на нужды СВО подтвердили сразу два факультета вуза. Однако далеко не всеми подобная инициатива воспринимается как исключительно добровольная.
Напомним, что 20 декабря прошлого года в вузе назначили нового ректора. Им стал Сергей Замятин, который успел пройти путь от ассистента до проректора по программам развития Томского политехнического университета.
Кстати, в прошлом году в ОмГУ им. Достоевского прошло объединение некоторых факультетов, не обошлось без сокращений и изменения работы, в том числе и в общежитиях. В результате произошедшими «реформами» оказались недовольны многие сотрудники и студенты.