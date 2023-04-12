Сотрудников Омского госуниверситета попросили отдать часть зарплаты в поддержку СВО

Кстати, в прошлом году в ОмГУ им. Достоевского прошло объединение некоторых факультетов, не обошлось без сокращений и изменения работы, в том числе и в общежитиях. В результате произошедшими «реформами» оказались недовольны многие сотрудники и студенты.