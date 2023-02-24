С 1 марта студенты Омского госуниверситета будут платить больше за обучение

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В ОмГУ им. Ф. М. Достоевского с 1 марта 2023 года повышается стоимость обучения по всем образовательным программам. В вузе отметили, что цены вырастут на 5,5%. Однако до конца февраля студенты еще могут оплатить новый семестр по старым ценам.
Расходы на образование вырастут у студентов всех курсов и специальностей, обучающихся на платной основе в госуниверситете. Самым дорогим по-прежнему остается обучение на факультете культуры и искусств: первокурсники теперь за семестр будут платить 116 218 рублей вместо 110 160 рублей. Здесь педагоги занимаются со студентами на индивидуальной основе.
Юристам придется платить 67 414 вместо 63 900 рублей, экономистам — 69 945 вместо 61 560 рублей, айтишникам — 73 301 вместо 69 480 рублей. Стоимость обучения в магистратуре для физкультурников возрастет с 88 740 рублей до 93 620 рублей.
Отметим, что в других вузах Омска пока не сообщали о повышении стоимости обучения.