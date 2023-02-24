С 1 марта студенты Омского госуниверситета будут платить больше за обучение

В ОмГУ им. Ф. М. Достоевского с 1 марта 2023 года повышается стоимость обучения по всем образовательным программам. В вузе отметили, что цены вырастут на 5,5%. Однако до конца февраля студенты еще могут оплатить новый семестр по старым ценам.