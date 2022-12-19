Ректором ОмГУ им. Ф. М. Достоевского с 20 декабря станет Сергей Замятин

По сообщению Министерства науки и высшего образования РФ, с 20 декабря 2022 года ректором ОмГУ им. Ф. М. Достоевского назначен Сергей Замятин.
В 2005 Сергей Замятин окончил магистратуру Томского политехнического университета. В 2007 году ему была присвоена ученая степень кандидата технических наук, а в 2013 году — ученое звание доцента.
Он прошел путь от ассистента до проректора по программам развития ТПУ. А в 2021 году был назначен исполняющим обязанности ректора ОмГУ.
Помимо этого, Сергей Замятин выпустил более 50 научных трудов и запатентовал 5 изобретений, отметили в ведомстве.