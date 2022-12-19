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Ректором ОмГУ им. Ф. М. Достоевского с 20 декабря станет Сергей Замятин

Сегодня, 11:44
Фото: Министерство науки и высшего образования РФ
Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

По сообщению Министерства науки и высшего образования РФ, с 20 декабря 2022 года ректором ОмГУ им. Ф. М. Достоевского назначен Сергей Замятин.

В 2005 Сергей Замятин окончил магистратуру Томского политехнического университета. В 2007 году ему была присвоена ученая степень кандидата технических наук, а в 2013 году — ученое звание доцента.

Он прошел путь от ассистента до проректора по программам развития ТПУ. А в 2021 году был назначен исполняющим обязанности ректора ОмГУ.

Помимо этого, Сергей Замятин выпустил более 50 научных трудов и запатентовал 5 изобретений, отметили в ведомстве.

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