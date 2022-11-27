«Плоды» реформ. ОмГУ массово покидают сотрудники

Из Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского увольняется главный бухгалтер Ольга Василенко. Она работала на посту более 20 лет. Ранее из бухгалтерии уже уволилась начальник расчетного отдела Татьяна Барсукова. И это не последние кадровые изменения, сообщают «Коммерческие вести».