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«Плоды» реформ. ОмГУ массово покидают сотрудники

Сегодня, 13:54
Фото: Город55
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Из ОмГУ массово увольняются работники

Вуз покидают после масштабных реформ нового врио ректора.

Из Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского увольняется главный бухгалтер Ольга Василенко. Она работала на посту более 20 лет. Ранее из бухгалтерии уже уволилась начальник расчетного отдела Татьяна Барсукова. И это не последние кадровые изменения, сообщают «Коммерческие вести».

В декабре вуз покинут бывший проректор по научной работе, доктор физико-математических наук, профессор Павел Прудников. Должность проректора упразднили после прихода и. о. ректора Сергея Замятина, уроженца Томска. При этом появился новый пост — проректор по развитию. Его занял кандидат технических наук Семен Ефимов из Томского политехнического университета, коллега нового главы омского вуза.

Проректором по учебной работе стал еще один выходец из Томска — Борис Кадлубович, кандидат физико-математических наук.

Издание сообщает, что заявления об увольнении также подали проректор по информационным технологиям Дмитрий Лавров и начальник отдела закупок и снабжения Наталья Лещенко. Ранее ОмГУ покинули первый проректор Роман Кирсанов, его должность тоже ликвидировали, и руководитель отдела внеучебной работы Татьяна Терехина.

Напомним, в 2022 году в университете случились масштабные преобразования и сокращения, некоторые факультеты объединили, многие должности убрали, даже работу в общежитиях выстроили по-новому. Среди сотрудников и студентов были противники реформ, они писали открытые письма. Ситуация даже привлекла внимание прокуратуры.

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