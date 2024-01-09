gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Сборы

Выбрать дату
2024
Миллионные сборы. Омичи на новогодних каникулах потратили на кино 56 млн рублей
9 января, 04:46
Новый год в городе, сборы в кинопрокате и имена для младенцев. Омск сегодня
1 января, 12:25
2023
Стало известно, сколько омичей тратят время по утрам на тщательный подбор образа
Насколько жители города заботится о своем внешнем виде узнали аналитики ювелирного бренда «SOKOLOV».
9 октября 2023, 11:25
«Сломалось — платите». На что приходится скидываться родителям в школах Омска
26 сентября 2023, 04:46
Движение на Ленинградском, сборы в прокате и флешмоб с песней Летова. Омск сегодня
19 августа 2023, 14:00
Омичи потратили 7 млн на мультики и сказки. Какие фильмы популярны в регионе
19 августа 2023, 06:54
«Вам повестка». Омичам подробно рассказали о призыве на военные сборы в 2023 году
22 мая 2023, 12:49
Сборы просто космос. Фильм «Вызов» в Омске стал самым кассовым по итогам апреля
Также в тройку лидеров проката у омичей вошли картины «Джон Уик — 4» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы».
1 мая 2023, 08:14
Омский Союз ветеранов оказался не причастен к сборам средств с сотрудников ОмГУ
12 апреля 2023, 15:09
Сотрудников Омского госуниверситета попросили отдать часть зарплаты в поддержку СВО
12 апреля 2023, 13:05
Кого из Омска призовут на военные сборы в 2023 году?
2 февраля 2023, 09:18
2022
Юристы объяснили, как пройдет мобилизация в России и как это изменит жизнь граждан
Официально о мобилизации пока не объявляли, но эксперты уже оценивают вероятность ее введения.
21 сентября 2022, 04:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика